В МИД Индонезии поймали Галкина* на лжи после его слов о России

Артисту Максиму Галкину, который признан в России иностранным агентом, отказали во въезде в Индонезию из-за иммиграционных проблем. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.
«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — рассказал Икбал. Его слова привел индонезийский портал
Артист не смог улететь на Бали, где был запланирован концерт. Он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти и утверждает, что ему показали их письмо, но «в копии вежливо отказали». По его мнению, информация о том, что причина отказа связана с позицией правительства Индонезии — ложная, как и предположение о внесении его имени в «черные списки».
Галкин заявил, что ему запретили въехать в Индонезию, где у него должен был состояться концерт, на паспортном контроле. Артист уверяет, что все деньги за купленные билеты будут возращены.
*Российский и израильский артист, юморист, комик, актер и телеведущий, которого Минюст РФ признал иностранным агентом
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