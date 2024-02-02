02 февраля 2024

В МИД Индонезии поймали Галкина* на лжи после его слов о России

В МИД Индонезии опровергли слова Галкина* о влиянии РФ на запрет посещать Бали
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Иноагенту Галкину запретили въезд на Бали из-за иммиграционных проблем Фото:

Артисту Максиму Галкину, который признан в России иностранным агентом, отказали во въезде в Индонезию из-за иммиграционных проблем. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — рассказал Икбал. Его слова привел индонезийский портал Detik.

Артист не смог улететь на Бали, где был запланирован концерт. Он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти и утверждает, что ему показали их письмо, но «в копии вежливо отказали». По его мнению, информация о том, что причина отказа связана с позицией правительства Индонезии — ложная, как и предположение о внесении его имени в «черные списки».

Галкин заявил, что ему запретили въехать в Индонезию, где у него должен был состояться концерт, на паспортном контроле. Артист уверяет, что все деньги за купленные билеты будут возращены.

*Российский и израильский артист, юморист, комик, актер и телеведущий, которого Минюст РФ признал иностранным агентом

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Артисту Максиму Галкину, который признан в России иностранным агентом, отказали во въезде в Индонезию из-за иммиграционных проблем. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал. «По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — рассказал Икбал. Его слова привел индонезийский портал Detik. Артист не смог улететь на Бали, где был запланирован концерт. Он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти и утверждает, что ему показали их письмо, но «в копии вежливо отказали». По его мнению, информация о том, что причина отказа связана с позицией правительства Индонезии — ложная, как и предположение о внесении его имени в «черные списки». Галкин заявил, что ему запретили въехать в Индонезию, где у него должен был состояться концерт, на паспортном контроле. Артист уверяет, что все деньги за купленные билеты будут возращены. *Российский и израильский артист, юморист, комик, актер и телеведущий, которого Минюст РФ признал иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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