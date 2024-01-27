Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию

Галкин* признался, что ему не дали въехать в Индонезию

27 января 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Иноагент Максим Галкин заявил, что его действительно не пустили в Индонезию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артист и иноагент Максим Галкин заявил, что ему запретили въехать в Индонезию, где у него должен был состояться концерт, на паспортном контроле. Он уверен, что к этому причастны российские власти. «Речь не идет ни о каких черных списках. А то понаписали уже. Никакой неприязни ко мне тоже нет. Офицеры пограничной службы были очень вежливы», — написал Максим Галкин в своих социальных сетях. По его словам российские власти якобы попросили Индонезию не пускать его на Бали. Новость по теме Какие проблемы у уехавших из России артистов за рубежом Галкин заявил, что все деньги за купленные билеты будут возращены. Артист назвал данную ситуацию «рабочими отношениями в нынешних условиях». Для концерта на Бали у Галкина были оформлены все необходимые документы. Однако ему не дали пересечь границу. До этого у Галкина сорвался концерт в Таиланде. * Максима Галкина Минюст РФ признал иностранным агентом

Артист и иноагент Максим Галкин заявил, что ему запретили въехать в Индонезию, где у него должен был состояться концерт, на паспортном контроле. Он уверен, что к этому причастны российские власти. «Речь не идет ни о каких черных списках. А то понаписали уже. Никакой неприязни ко мне тоже нет. Офицеры пограничной службы были очень вежливы», — написал Максим Галкин в своих социальных сетях. По его словам российские власти якобы попросили Индонезию не пускать его на Бали. Галкин заявил, что все деньги за купленные билеты будут возращены. Артист назвал данную ситуацию «рабочими отношениями в нынешних условиях». Для концерта на Бали у Галкина были оформлены все необходимые документы. Однако ему не дали пересечь границу. До этого у Галкина сорвался концерт в Таиланде. * Максима Галкина Минюст РФ признал иностранным агентом