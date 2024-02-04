Российский космонавт Кононенко побил рекорд по пребыванию в космосе

Российский космонавт МКС Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 878 суток. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Сегодня Кононенко превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 годы, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в
Если Кононенко пробудет на орбите до июня, то у него уже будет тысяча суток на орбите. Космонавту 59 лет.
Олег Кононенко регулярно рассказывает о жизни в космосе. Так, 31 декабря он поделился, что космонавты будут праздновать Новый год в российском сегменте МКС. Еще он показал деликатесы, которыми будут кормить гостей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.