Российский космонавт Кононенко побил рекорд по пребыванию в космосе

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МКС. Москва. stock, прокопьев сергей, космонавты, петелин дмитрий,  stock
Олег Кононенко может стать первым человеком, который провел тысячу дней на орбите Фото:

Российский космонавт МКС Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 878 суток. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня Кононенко превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 годы, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в telegram-канале. Кононенко сейчас выполняет задачи пятой миссии.

Если Кононенко пробудет на орбите до июня, то у него уже будет тысяча суток на орбите. Космонавту 59 лет.

Олег Кононенко регулярно рассказывает о жизни в космосе. Так, 31 декабря он поделился, что космонавты будут праздновать Новый год в российском сегменте МКС. Еще он показал деликатесы, которыми будут кормить гостей.

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Российский космонавт МКС Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 878 суток. Об этом сообщили в «Роскосмосе». «Сегодня Кононенко превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 годы, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в telegram-канале. Кононенко сейчас выполняет задачи пятой миссии. Если Кононенко пробудет на орбите до июня, то у него уже будет тысяча суток на орбите. Космонавту 59 лет. Олег Кононенко регулярно рассказывает о жизни в космосе. Так, 31 декабря он поделился, что космонавты будут праздновать Новый год в российском сегменте МКС. Еще он показал деликатесы, которыми будут кормить гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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