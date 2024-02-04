Девушка ушла из дома 4 февраля
В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Виктория Г. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас».
«Виктория Г., 16 лет. Ушла 04.02.2024 года с адреса: г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д. 28/1 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — указано в официальной группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Пропавшая была одета в бежевую короткую куртку, черные спортивные брюки. На голове — черный капюшон, на ногах — черные ботинки. Девушка худощавого телосложения, рост 165 сантиметров.
Местонахождение девушки до сих пор неизвестно
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