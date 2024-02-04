04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Челябинской области пропала девушка-подросток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юргамыш. Курган, школьник, подросток, одиночество, студенты, зима, шкоольник
Девушка ушла из дома 4 февраля Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Виктория Г. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас».

«Виктория Г., 16 лет. Ушла 04.02.2024 года с адреса: г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д. 28/1 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — указано в официальной группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Пропавшая была одета в бежевую короткую куртку, черные спортивные брюки. На голове — черный капюшон, на ногах — черные ботинки. Девушка худощавого телосложения, рост 165 сантиметров.

Местонахождение девушки до сих пор неизвестно
Местонахождение девушки до сих пор неизвестно

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 16-летняя Виктория Г. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас». «Виктория Г., 16 лет. Ушла 04.02.2024 года с адреса: г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д. 28/1 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — указано в официальной группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Пропавшая была одета в бежевую короткую куртку, черные спортивные брюки. На голове — черный капюшон, на ногах — черные ботинки. Девушка худощавого телосложения, рост 165 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...