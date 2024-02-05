В ХМАО подрядчика дочки «Роснефти» подозревают в хищении 1,7 млн рублей

06 февраля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Подрядчика нефтяной компании подозревают в хищении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО экс-руководителя компании ООО «Защита 01» подозревают в том, что он якобы обманул на 1,7 млн рублей индивидуального предпринимателя, нанятого для оказания транспортных услуг компании ООО «РН-Юганскнефтегаз». Об этом URA.RU сообщили источник, знакомый с материалами проверки отдела экономической безопасности МВД Пыть-Яха. «[Экс-руководитель] умышленно заключил договор [с индивидуальным предпринимателем] об оказании услуг и уже тогда знал, что денег не заплатит. Уже тогда он собирался банкротиться. [Нанятый им ИП] работы выполнил, а он в свою очередь предоставил документы в „Юганскнефтегаз“ — они-то ему оплатили эти работы, а предпринимателя он просто обманул», — рассказал агентству источник. Руководитель «Защита 01» получил от дочки Роснефти выплату в полном объеме за транспортные услуги, оказанные индивидуальным предпринимателем, но якобы не перечислил их бизнесмену, а распорядился ими по своему усмотрению. Потерпевший обратился в арбитражный суд и выиграл процесс, однако руководитель ООО «Защита 01» якобы продал проблемное предприятие прямо перед процедурой банкротства. «Это обычная схема по „сливу“ контор», — добавил источник. Источник в «РН-Юганскнефтегаз» рассказал журналисту URA.RU, что компания не занимается решением конфликтов между субподрядчиками: «Исходя из общепринятой практики, обычно Общество не участвует в таких мероприятиях», — прокомментировал источник журналисту. Агентство направило запрос предприятию, на момент публикации ответ не поступил. Сам же экс-руководитель ООО «Защита 01» в разговоре с URA.RU сказал, что предъявленные обвинения не имеют к нему никакого отношения. «Я всегда со всеми расплачиваюсь», — сказал экс-руководитель. Материалы проверки находятся в МВД Пыть-Яха. Но, по словам инсайдера, уголовное дело все еще не возбуждено. URA.RU запросило официальный комментарий у полиции, в ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО экс-руководителя компании ООО «Защита 01» подозревают в том, что он якобы обманул на 1,7 млн рублей индивидуального предпринимателя, нанятого для оказания транспортных услуг компании ООО «РН-Юганскнефтегаз». Об этом URA.RU сообщили источник, знакомый с материалами проверки отдела экономической безопасности МВД Пыть-Яха. «[Экс-руководитель] умышленно заключил договор [с индивидуальным предпринимателем] об оказании услуг и уже тогда знал, что денег не заплатит. Уже тогда он собирался банкротиться. [Нанятый им ИП] работы выполнил, а он в свою очередь предоставил документы в „Юганскнефтегаз“ — они-то ему оплатили эти работы, а предпринимателя он просто обманул», — рассказал агентству источник. Руководитель «Защита 01» получил от дочки Роснефти выплату в полном объеме за транспортные услуги, оказанные индивидуальным предпринимателем, но якобы не перечислил их бизнесмену, а распорядился ими по своему усмотрению. Потерпевший обратился в арбитражный суд и выиграл процесс, однако руководитель ООО «Защита 01» якобы продал проблемное предприятие прямо перед процедурой банкротства. «Это обычная схема по „сливу“ контор», — добавил источник. Источник в «РН-Юганскнефтегаз» рассказал журналисту URA.RU, что компания не занимается решением конфликтов между субподрядчиками: «Исходя из общепринятой практики, обычно Общество не участвует в таких мероприятиях», — прокомментировал источник журналисту. Агентство направило запрос предприятию, на момент публикации ответ не поступил. Сам же экс-руководитель ООО «Защита 01» в разговоре с URA.RU сказал, что предъявленные обвинения не имеют к нему никакого отношения. «Я всегда со всеми расплачиваюсь», — сказал экс-руководитель. Материалы проверки находятся в МВД Пыть-Яха. Но, по словам инсайдера, уголовное дело все еще не возбуждено. URA.RU запросило официальный комментарий у полиции, в ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее.