Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Худайнатова

Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Эдуарда Худайнатова. Служба безопасности Украины опубликовала пост о взыскании в пользу государства 100% доли бизнесмена в уставном капитале ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина», утверждая, что реальным бенефициаром компании является именно глава «ННК-Групп», указано в telegram-канале СБУ.
«По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из России Эдуарда Худайнатова. В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», который оценивается почти в полмиллиарда гривен. Впрочем, сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного собственника», — указано в публикации.
СБУ утверждает, что Худайнатов является одним из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. «Он возглавляет российскую нефтегазовую компанию „ННК-Групп“ и входил в совет директоров „Роснефти“», — указано в публикации. Авторы канала сообщили, что расследование в отношении Худайнатова продолжается.
На момент публикации новости подтвердить информацию о наличии активов Худайнатова на Украине не удалось. В пресс-службе ННК не ответили на звонок журналиста агентства.
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