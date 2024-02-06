Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Худайнатова

06 февраля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

СБУ заявили о конфискации активов главы ННК Эдуарда Худайнатова Фото: Yana Lapikova / Government.ru Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Эдуарда Худайнатова. Служба безопасности Украины опубликовала пост о взыскании в пользу государства 100% доли бизнесмена в уставном капитале ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина», утверждая, что реальным бенефициаром компании является именно глава «ННК-Групп», указано в telegram-канале СБУ. «По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из России Эдуарда Худайнатова. В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», который оценивается почти в полмиллиарда гривен. Впрочем, сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного собственника», — указано в публикации. СБУ утверждает, что Худайнатов является одним из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. «Он возглавляет российскую нефтегазовую компанию „ННК-Групп“ и входил в совет директоров „Роснефти“», — указано в публикации. Авторы канала сообщили, что расследование в отношении Худайнатова продолжается. На момент публикации новости подтвердить информацию о наличии активов Худайнатова на Украине не удалось. В пресс-службе ННК не ответили на звонок журналиста агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Эдуарда Худайнатова. Служба безопасности Украины опубликовала пост о взыскании в пользу государства 100% доли бизнесмена в уставном капитале ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина», утверждая, что реальным бенефициаром компании является именно глава «ННК-Групп», указано в telegram-канале СБУ. «По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из России Эдуарда Худайнатова. В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», который оценивается почти в полмиллиарда гривен. Впрочем, сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного собственника», — указано в публикации. СБУ утверждает, что Худайнатов является одним из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. «Он возглавляет российскую нефтегазовую компанию „ННК-Групп“ и входил в совет директоров „Роснефти“», — указано в публикации. Авторы канала сообщили, что расследование в отношении Худайнатова продолжается. На момент публикации новости подтвердить информацию о наличии активов Худайнатова на Украине не удалось. В пресс-службе ННК не ответили на звонок журналиста агентства.