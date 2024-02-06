Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Худайнатова

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Худайнатов Эдуард, худайнатов эдуард
СБУ заявили о конфискации активов главы ННК Эдуарда Худайнатова Фото:

Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Эдуарда Худайнатова. Служба безопасности Украины опубликовала пост о взыскании в пользу государства 100% доли бизнесмена в уставном капитале ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина», утверждая, что реальным бенефициаром компании является именно глава «ННК-Групп», указано в telegram-канале СБУ.

«По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из России Эдуарда Худайнатова. В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», который оценивается почти в полмиллиарда гривен. Впрочем, сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного собственника», — указано в публикации.

СБУ утверждает, что Худайнатов является одним из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. «Он возглавляет российскую нефтегазовую компанию „ННК-Групп“ и входил в совет директоров „Роснефти“», — указано в публикации. Авторы канала сообщили, что расследование в отношении Худайнатова продолжается.

На момент публикации новости подтвердить информацию о наличии активов Худайнатова на Украине не удалось. В пресс-службе ННК не ответили на звонок журналиста агентства.

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Украина заявила о конфискации активов нефтяного олигарха из ХМАО Эдуарда Худайнатова. Служба безопасности Украины опубликовала пост о взыскании в пользу государства 100% доли бизнесмена в уставном капитале ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина», утверждая, что реальным бенефициаром компании является именно глава «ННК-Групп», указано в telegram-канале СБУ. «По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из России Эдуарда Худайнатова. В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», который оценивается почти в полмиллиарда гривен. Впрочем, сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного собственника», — указано в публикации. СБУ утверждает, что Худайнатов является одним из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. «Он возглавляет российскую нефтегазовую компанию „ННК-Групп“ и входил в совет директоров „Роснефти“», — указано в публикации. Авторы канала сообщили, что расследование в отношении Худайнатова продолжается. На момент публикации новости подтвердить информацию о наличии активов Худайнатова на Украине не удалось. В пресс-службе ННК не ответили на звонок журналиста агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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