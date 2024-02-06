Экономика Недвижимость В Екатеринбурге подорожало вторичное жилье 06 февраля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 + Средняя стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге выросла на 8,8% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра выросла на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин. «По итогам января 2024 года в Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квартир составляет 5,5 миллионов рублей. Это на 8,8% больше в сравнении с январем прошлого года. Усредненная цена одного квадратного метра выросла на 13,4% и равна 115,6 тысячи», — рассказал Еремкин. По его словам, рост связан с тем, что Екатеринбург является одним из самых крупных экономических и административных центров Урала. Поэтому жилье здесь востребовано как среди обычных покупателей, так и у инвесторов. А высокий спрос способствует росту цены. Также за год на 8,2% выросла средняя стоимость первичного жилья, и теперь она составляет 5,9 млн рублей. Стоимость квадратного метра увеличилась на 12,9% и достигла 126,3 тысячи рублей. В Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра выросла на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин. «По итогам января 2024 года в Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квартир составляет 5,5 миллионов рублей. Это на 8,8% больше в сравнении с январем прошлого года. Усредненная цена одного квадратного метра выросла на 13,4% и равна 115,6 тысячи», — рассказал Еремкин. По его словам, рост связан с тем, что Екатеринбург является одним из самых крупных экономических и административных центров Урала. Поэтому жилье здесь востребовано как среди обычных покупателей, так и у инвесторов. А высокий спрос способствует росту цены. Также за год на 8,2% выросла средняя стоимость первичного жилья, и теперь она составляет 5,9 млн рублей. Стоимость квадратного метра увеличилась на 12,9% и достигла 126,3 тысячи рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям