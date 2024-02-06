В Екатеринбурге подорожало вторичное жилье

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Средняя стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге выросла на 8,8% Фото:

В Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра выросла на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

«По итогам января 2024 года в Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квартир составляет 5,5 миллионов рублей. Это на 8,8% больше в сравнении с январем прошлого года. Усредненная цена одного квадратного метра выросла на 13,4% и равна 115,6 тысячи», — рассказал Еремкин.

По его словам, рост связан с тем, что Екатеринбург является одним из самых крупных экономических и административных центров Урала. Поэтому жилье здесь востребовано как среди обычных покупателей, так и у инвесторов. А высокий спрос способствует росту цены.

Также за год на 8,2% выросла средняя стоимость первичного жилья, и теперь она составляет 5,9 млн рублей. Стоимость квадратного метра увеличилась на 12,9% и достигла 126,3 тысячи рублей.

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В Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра выросла на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин. «По итогам января 2024 года в Екатеринбурге на вторичном рынке жилья средняя стоимость квартир составляет 5,5 миллионов рублей. Это на 8,8% больше в сравнении с январем прошлого года. Усредненная цена одного квадратного метра выросла на 13,4% и равна 115,6 тысячи», — рассказал Еремкин. По его словам, рост связан с тем, что Екатеринбург является одним из самых крупных экономических и административных центров Урала. Поэтому жилье здесь востребовано как среди обычных покупателей, так и у инвесторов. А высокий спрос способствует росту цены. Также за год на 8,2% выросла средняя стоимость первичного жилья, и теперь она составляет 5,9 млн рублей. Стоимость квадратного метра увеличилась на 12,9% и достигла 126,3 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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