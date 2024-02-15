В Пермском крае при столкновении поезда и грузовика пострадал человек

Поезд снес автомобиль на переезде (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В аварии на железнодорожном переезде в Пермском крае пострадал водитель грузовика. Его автомобиль заглох на переезде, в результате его снес грузовой поезд.

«15 февраля 2024 года около 15:00 (МСК) на 1348 км перегона „Щучье озеро — Бартым“ Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда №2560 с грузовым автомобилем. Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось. В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено, водитель автомобиля получил телесные повреждения», — сообщает в Telegram Центральное МСУТ СК России.

Следователи проводят проверку по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Фото и видео аварии URA.RU публиковало ранее.