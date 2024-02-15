В Пермском крае грузовой поезд протаранил грузовик: фото, видео

В Пермском крае грузовой поезд протаранил грузовик

15 февраля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Поезд протаранил заглохший большегруз (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае на железнодорожном переезде «Щучье озеро» грузовой поезд протаранил застрявший грузовик. О пострадавших пока не сообщается. «На переезде Щучье Озеро грузовой состав протаранил заглохший большегруз», — пишет издание «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». Properm уточняет, что большегруз после удара снес опору. У поезда с рельсов сошли две колесные пары. В ГИБДД и РЖД ситуацию пока не комментировали. Авария произошла вечером Чернушка сегодня https://vk.com/cherntoday На месте работают специалисты Чернушка сегодня https://vk.com/cherntoday

В Пермском крае на железнодорожном переезде «Щучье озеро» грузовой поезд протаранил застрявший грузовик. О пострадавших пока не сообщается. «На переезде Щучье Озеро грузовой состав протаранил заглохший большегруз», — пишет издание «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». Properm уточняет, что большегруз после удара снес опору. У поезда с рельсов сошли две колесные пары. В ГИБДД и РЖД ситуацию пока не комментировали.