В Пермском крае грузовой поезд протаранил грузовик: фото, видео

В Пермском крае грузовой поезд протаранил грузовик
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Егерь охотничьего хозяйства "Коклан" Ихтиандр Шарипов и дорога через камыши. Челябинская область, поезд, товарняк, железнодорожный переезд
Поезд протаранил заглохший большегруз (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на железнодорожном переезде «Щучье озеро» грузовой поезд протаранил застрявший грузовик. О пострадавших пока не сообщается.

«На переезде Щучье Озеро грузовой состав протаранил заглохший большегруз», — пишет издание «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». Properm уточняет, что большегруз после удара снес опору.

У поезда с рельсов сошли две колесные пары. В ГИБДД и РЖД ситуацию пока не комментировали.

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Авария произошла вечером
На месте работают специалисты
На месте работают специалисты

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В Пермском крае на железнодорожном переезде «Щучье озеро» грузовой поезд протаранил застрявший грузовик. О пострадавших пока не сообщается. «На переезде Щучье Озеро грузовой состав протаранил заглохший большегруз», — пишет издание «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». Properm уточняет, что большегруз после удара снес опору. У поезда с рельсов сошли две колесные пары. В ГИБДД и РЖД ситуацию пока не комментировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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