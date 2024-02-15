В Пермском крае грузовой поезд протаранил грузовик: фото, видео

Поезд протаранил заглохший большегруз (архивное фото)
В Пермском крае на железнодорожном переезде «Щучье озеро» грузовой поезд протаранил застрявший грузовик. О пострадавших пока не сообщается.
«На переезде Щучье Озеро грузовой состав протаранил заглохший большегруз», — пишет издание «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». Properm уточняет, что большегруз после удара снес опору.
У поезда с рельсов сошли две колесные пары. В ГИБДД и РЖД ситуацию пока не комментировали.
Авария произошла вечером
На месте работают специалисты
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