Космонавт Рыжиков из ХМАО полетит в космос третий раз

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз
Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз. О подготовке к полету он планирует рассказать на встрече, которая пройдет в Москве на ВДНХ. Об этом «Роскосмос» сообщил в своей группе в соцсети «Вконтакте».
«17 февраля в павильоне „Космос“ на ВДНХ встречаемся с Сергеем Рыжиковым. Узнаем о двух космических командировках и подготовке к следующему полету», — говорится в сообщении. Космонавт поделится своим опытом и расскажет о жизни на орбите.
Сергей Рыжиков летал в космос в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.
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