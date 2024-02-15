Космонавт Рыжиков из ХМАО полетит в космос третий раз

16 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз Фото: Илья Московец © URA.RU Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз. О подготовке к полету он планирует рассказать на встрече, которая пройдет в Москве на ВДНХ. Об этом «Роскосмос» сообщил в своей группе в соцсети «Вконтакте». «17 февраля в павильоне „Космос“ на ВДНХ встречаемся с Сергеем Рыжиковым. Узнаем о двух космических командировках и подготовке к следующему полету», — говорится в сообщении. Космонавт поделится своим опытом и расскажет о жизни на орбите.



Сергей Рыжиков летал в космос в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.

Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз. О подготовке к полету он планирует рассказать на встрече, которая пройдет в Москве на ВДНХ. Об этом «Роскосмос» сообщил в своей группе в соцсети «Вконтакте». «17 февраля в павильоне „Космос“ на ВДНХ встречаемся с Сергеем Рыжиковым. Узнаем о двух космических командировках и подготовке к следующему полету», — говорится в сообщении. Космонавт поделится своим опытом и расскажет о жизни на орбите. Сергей Рыжиков летал в космос в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.