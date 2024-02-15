15 февраля 2024

Космонавт Рыжиков из ХМАО полетит в космос третий раз

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Встреча с космонавтом Денисом Матвеевым. Екатеринбург, нашивка, шеврон, Роскосмос, центр подготовки космонавтов
Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз Фото:

Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз. О подготовке к полету он планирует рассказать на встрече, которая пройдет в Москве на ВДНХ. Об этом «Роскосмос» сообщил в своей группе в соцсети «Вконтакте».

«17 февраля в павильоне „Космос“ на ВДНХ встречаемся с Сергеем Рыжиковым. Узнаем о двух космических командировках и подготовке к следующему полету», — говорится в сообщении. Космонавт поделится своим опытом и расскажет о жизни на орбите.

Сергей Рыжиков летал в космос в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.

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Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков полетит в космос третий раз. О подготовке к полету он планирует рассказать на встрече, которая пройдет в Москве на ВДНХ. Об этом «Роскосмос» сообщил в своей группе в соцсети «Вконтакте». «17 февраля в павильоне „Космос“ на ВДНХ встречаемся с Сергеем Рыжиковым. Узнаем о двух космических командировках и подготовке к следующему полету», — говорится в сообщении. Космонавт поделится своим опытом и расскажет о жизни на орбите. Сергей Рыжиков летал в космос в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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