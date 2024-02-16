Обвиняемый в убийстве свердловского боксера рассказал, зачем стрелял в него. Фото

Свердловчанин, обвиняемый в убийстве боксера, стрелял в него в целях самообороны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
Суд по делу об убийстве в каменском клубе Joy движется к концу Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

Обвиняемый в убийстве свердловского боксера Александра Максимова Олег Бабушкин в суде заявил, что выстрелил в спортсмена, потому что у того в руке якобы был нож. Об этом по итогам заседания сообщил URA.RU адвокат пострадавшего Роман Балдин.

«Подсудимые дали показания. Они не признают свою вину. Бабушкин вообще сказал, что выстрелил в Максимова в целях самообороны. Якобы у того был нож. Но при этом у боксера нет на руке телесных повреждений», — рассказал Балдин.

Второй обвиняемый — Сергей Мальцев, который выстрелил в товарища погибшего — Владимира Нечаева, сказал, что сделал это, потому что опасался его. «Свой поступок в суде он объяснил тем, что якобы знает Нечаева с плохой стороны», — сказал Балдин.

Новость по теме
Как убивали свердловского боксера в клубе. Видео

Убийство произошло 12 августа 2023 года. По предварительным данным, Максимов поругался с Бабушкиным и Мальцевым, после чего между ними произошла потасовка в туалете ночного клуба Joy (Каменск-Уральский). В какой-то момент Бабушкин достал пистолет, направил в сторону боксера и несколько раз выстрелил в него. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

В клубе с Максимовым был его друг Владимир Нечаев. Он пытался заступиться за товарища, но в него выстрелил второй подсудимый. Мужчина остался жив.

Полицейские оперативно задержали и отправили Бабушкина и Мальцева в СИЗО. Уголовное дело было направлено в Красногорский суд Каменска-Уральского. 23 января был отобран состав присяжных. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Сергей Мальцев (слева) и Олег Бабушкин
Сергей Мальцев (слева) и Олег Бабушкин
Фото:
Допрос Олега Бабушкина
Допрос Олега Бабушкина
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиняемый в убийстве свердловского боксера Александра Максимова Олег Бабушкин в суде заявил, что выстрелил в спортсмена, потому что у того в руке якобы был нож. Об этом по итогам заседания сообщил URA.RU адвокат пострадавшего Роман Балдин. «Подсудимые дали показания. Они не признают свою вину. Бабушкин вообще сказал, что выстрелил в Максимова в целях самообороны. Якобы у того был нож. Но при этом у боксера нет на руке телесных повреждений», — рассказал Балдин. Второй обвиняемый — Сергей Мальцев, который выстрелил в товарища погибшего — Владимира Нечаева, сказал, что сделал это, потому что опасался его. «Свой поступок в суде он объяснил тем, что якобы знает Нечаева с плохой стороны», — сказал Балдин. Убийство произошло 12 августа 2023 года. По предварительным данным, Максимов поругался с Бабушкиным и Мальцевым, после чего между ними произошла потасовка в туалете ночного клуба Joy (Каменск-Уральский). В какой-то момент Бабушкин достал пистолет, направил в сторону боксера и несколько раз выстрелил в него. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. В клубе с Максимовым был его друг Владимир Нечаев. Он пытался заступиться за товарища, но в него выстрелил второй подсудимый. Мужчина остался жив. Полицейские оперативно задержали и отправили Бабушкина и Мальцева в СИЗО. Уголовное дело было направлено в Красногорский суд Каменска-Уральского. 23 января был отобран состав присяжных. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...