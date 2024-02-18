Губернатор Сальдо обозначил зону демилитаризации Украины

Сальдо: зона демилитаризации вглубь Украины должна составить сотни километров

19 февраля 2024 в 06:22 Размер текста - 17 +

Сальдо высказался о зоне демилитаризации на границе с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зона демилитаризации на линии разграничения должна быть не меньше 200 километров вглубь территории Украины. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Демилитаризованная зона вглубь Украины должна быть более широкая, чем дальность полета РСЗО и оперативно-тактических ракет „Точка-У“. На мой непрофессиональный взгляд это где-то не менее 150-200 километров», — передает РИА Новости слова Сальдо. Сальдо отметил, что от украинских войск должна быть освобождена вся правобережная Херсонщина. Он добавил, что имеет в виду также Снигиревский и Александровский округа. Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев рассказал о важности освобождения Авдеевки. Благодаря освобождению от украинской оккупации этого населенного пункта, станет меньше обстрелов Донецка и люди смогут жить спокойно, передает «Национальная служба новостей».

Зона демилитаризации на линии разграничения должна быть не меньше 200 километров вглубь территории Украины. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Демилитаризованная зона вглубь Украины должна быть более широкая, чем дальность полета РСЗО и оперативно-тактических ракет „Точка-У“. На мой непрофессиональный взгляд это где-то не менее 150-200 километров», — передает РИА Новости слова Сальдо. Сальдо отметил, что от украинских войск должна быть освобождена вся правобережная Херсонщина. Он добавил, что имеет в виду также Снигиревский и Александровский округа. Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев рассказал о важности освобождения Авдеевки. Благодаря освобождению от украинской оккупации этого населенного пункта, станет меньше обстрелов Донецка и люди смогут жить спокойно, передает «Национальная служба новостей».