В Екатеринбург вернется «Венский фестиваль» в новом формате

«Венский фестиваль» будет проходить на закрытых концертных площадках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Венский фестиваль музыкальных фильмов», который отменили в 2022 году из-за проблем с лицензией на показ кинокартин, возвращается в Екатеринбург. Но мероприятие будет проходить в pop-up формате: на разных площадках и в разное время, рассказали URA.RU организаторы.

«Сейчас стартует весенний этап этого сезона. Он будет проходить полностью на площадке частного театра Theatrum. Ведь именно там находится уникальный рояль Fazioli, он будет задействован в каждом концерте. Это редкий рояль ручной работы, сделанный на севере Италии. В России таких три, один из которых есть распоряжении Theatrum и, например, у дирижера Теодора Курентзиса», — делится команда фестиваля. Первый концерт состоится 10 марта в пространстве бара Theatrum, здесь гостей посадят за столики. Программу «Французский шансон в стиле джаз» подготовила команда пианиста Платона Газелериди.

Следующий концерт пройдет 24 марта, где будут играть музыку Майкла Наймана. А уже 13 апреля скрипач, артист оркестра musicAeterna Дмитрий Бородин и пианист Наиль Мавлюдов дадут большой концерт на театральной сцене Theatrum. Об остальных площадках организаторы «Венского фестиваля» пока умалчивают. Однако намекают, что горожане смогут побывать на концертах в необычных местах.

В 2022 году «Венский фестиваль музыкальных фильмов» впервые за 11 лет не состоялся. Однако ему на замену пришел фестиваль «КиноТеатрум».