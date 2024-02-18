18 февраля 2024

В Екатеринбург вернется «Венский фестиваль» в новом формате

© Служба новостей «URA.RU»
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Алессандро Сафина в Конгресс-центре. Екатеринбург, концерт, оркестр, сцена, выступление
«Венский фестиваль» будет проходить на закрытых концертных площадках Фото:

«Венский фестиваль музыкальных фильмов», который отменили в 2022 году из-за проблем с лицензией на показ кинокартин, возвращается в Екатеринбург. Но мероприятие будет проходить в pop-up формате: на разных площадках и в разное время, рассказали URA.RU организаторы.

«Сейчас стартует весенний этап этого сезона. Он будет проходить полностью на площадке частного театра Theatrum. Ведь именно там находится уникальный рояль Fazioli, он будет задействован в каждом концерте. Это редкий рояль ручной работы, сделанный на севере Италии. В России таких три, один из которых есть распоряжении Theatrum и, например, у дирижера Теодора Курентзиса», — делится команда фестиваля. Первый концерт состоится 10 марта в пространстве бара Theatrum, здесь гостей посадят за столики. Программу «Французский шансон в стиле джаз» подготовила команда пианиста Платона Газелериди.

Следующий концерт пройдет 24 марта, где будут играть музыку Майкла Наймана. А уже 13 апреля скрипач, артист оркестра musicAeterna Дмитрий Бородин и пианист Наиль Мавлюдов дадут большой концерт на театральной сцене Theatrum. Об остальных площадках организаторы «Венского фестиваля» пока умалчивают. Однако намекают, что горожане смогут побывать на концертах в необычных местах.

В 2022 году «Венский фестиваль музыкальных фильмов» впервые за 11 лет не состоялся. Однако ему на замену пришел фестиваль «КиноТеатрум».

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«Венский фестиваль музыкальных фильмов», который отменили в 2022 году из-за проблем с лицензией на показ кинокартин, возвращается в Екатеринбург. Но мероприятие будет проходить в pop-up формате: на разных площадках и в разное время, рассказали URA.RU организаторы. «Сейчас стартует весенний этап этого сезона. Он будет проходить полностью на площадке частного театра Theatrum. Ведь именно там находится уникальный рояль Fazioli, он будет задействован в каждом концерте. Это редкий рояль ручной работы, сделанный на севере Италии. В России таких три, один из которых есть распоряжении Theatrum и, например, у дирижера Теодора Курентзиса», — делится команда фестиваля. Первый концерт состоится 10 марта в пространстве бара Theatrum, здесь гостей посадят за столики. Программу «Французский шансон в стиле джаз» подготовила команда пианиста Платона Газелериди. Следующий концерт пройдет 24 марта, где будут играть музыку Майкла Наймана. А уже 13 апреля скрипач, артист оркестра musicAeterna Дмитрий Бородин и пианист Наиль Мавлюдов дадут большой концерт на театральной сцене Theatrum. Об остальных площадках организаторы «Венского фестиваля» пока умалчивают. Однако намекают, что горожане смогут побывать на концертах в необычных местах. В 2022 году «Венский фестиваль музыкальных фильмов» впервые за 11 лет не состоялся. Однако ему на замену пришел фестиваль «КиноТеатрум».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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