Пермское УФАС на 2,9 млн оштрафовало компанию властей, не давшую установить тепловой счетчик в суде

Пермское УФАС оштрафовало соликамское МУП «Теплоэнерго» на 2,9 млн рублей

Компанию оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг теплоснабжения Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области © URA.RU

Пермское УФАС оштрафовало на 2,9 млн рублей соликамское муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго» за нарушение закона о защите конкуренции. Компанию властей признали виновной в необоснованном отказе подрядчику в подключении прибора учета тепла в суде Соликамска.

«В результате действий теплоэнергетиков подрядная организация „Лидер-Инжиниринг“ лишилась возможности выполнить условия госконтракта по монтажу оборудования в здании соликамского суда. Потребитель же в лице управления судебного департамента был вынужден переплачивать за поставленную теплоэнергию в три раза больше ввиду начислений по нормативу. Теплоснабжающей организации МУП „Теплоэнерго“ назначен штраф в 2,9 млн рублей», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Антимонопольное ведомство также признало соликамское МУП «Теплоэнерго» виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и выдало ему предписание об устранении нарушения. Организация пыталась оспорить это решение в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного ведомства, после чего предприятие исполнило предписание.