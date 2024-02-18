18 февраля 2024

Пермское УФАС на 2,9 млн оштрафовало компанию властей, не давшую установить тепловой счетчик в суде

Пермское УФАС оштрафовало соликамское МУП «Теплоэнерго» на 2,9 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Сухой Лог. Исправление коммунальной аварии, счетчик, барометр, жкх
Компанию оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг теплоснабжения Фото:

Пермское УФАС оштрафовало на 2,9 млн рублей соликамское муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго» за нарушение закона о защите конкуренции. Компанию властей признали виновной в необоснованном отказе подрядчику в подключении прибора учета тепла в суде Соликамска.

«В результате действий теплоэнергетиков подрядная организация „Лидер-Инжиниринг“ лишилась возможности выполнить условия госконтракта по монтажу оборудования в здании соликамского суда. Потребитель же в лице управления судебного департамента был вынужден переплачивать за поставленную теплоэнергию в три раза больше ввиду начислений по нормативу. Теплоснабжающей организации МУП „Теплоэнерго“ назначен штраф в 2,9 млн рублей», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Антимонопольное ведомство также признало соликамское МУП «Теплоэнерго» виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и выдало ему предписание об устранении нарушения. Организация пыталась оспорить это решение в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного ведомства, после чего предприятие исполнило предписание.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское УФАС оштрафовало на 2,9 млн рублей соликамское муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго» за нарушение закона о защите конкуренции. Компанию властей признали виновной в необоснованном отказе подрядчику в подключении прибора учета тепла в суде Соликамска. «В результате действий теплоэнергетиков подрядная организация „Лидер-Инжиниринг“ лишилась возможности выполнить условия госконтракта по монтажу оборудования в здании соликамского суда. Потребитель же в лице управления судебного департамента был вынужден переплачивать за поставленную теплоэнергию в три раза больше ввиду начислений по нормативу. Теплоснабжающей организации МУП „Теплоэнерго“ назначен штраф в 2,9 млн рублей», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Антимонопольное ведомство также признало соликамское МУП «Теплоэнерго» виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и выдало ему предписание об устранении нарушения. Организация пыталась оспорить это решение в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного ведомства, после чего предприятие исполнило предписание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...