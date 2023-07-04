Пермское УФАС оштрафует тепловых монополистов за необоснованный отказ подрядчику в работе

Соликамское «Теплоэнерго» будет оштрафовано за необоснованный отказ в эксплуатации прибора учета тепла

05 июля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Компания будет оспаривать штраф и решение УФАС в суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Соликамскому МУП «Теплоэнерго» в Пермском крае грозит штраф за нарушения закона о защите конкуренции. Предприятие необоснованно отказало подрядчику в установке прибора для учета тепла в здании городского суда. Монополист посчитал прибор неисправным, однако техника прошла проверку и является готовой к эксплуатации, сообщает пермское управление ФАС в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «За нарушение Закона о защите конкуренции теплоснабжающая организация будет привлечена к административной ответственности в виде оборотного штрафа», — сообщает УФАС. Ранее управление предписало муниципальному учреждению устранить нарушения, но там заявили, что будут оспаривать решение в суде. Компания «Лидер-Инжиниринг» является подрядчиком по контракту об установке узлового прибора учета тепла в здании суда. Теплоэнергетики отказали подрядчику в допуске на эксплуатацию устройства, сославшись на то, что у техники истек срок службы. Компания смогла доказать обратное, но в «Теплоэнерго» остались при том же мнении.

Соликамскому МУП «Теплоэнерго» в Пермском крае грозит штраф за нарушения закона о защите конкуренции. Предприятие необоснованно отказало подрядчику в установке прибора для учета тепла в здании городского суда. Монополист посчитал прибор неисправным, однако техника прошла проверку и является готовой к эксплуатации, сообщает пермское управление ФАС в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «За нарушение Закона о защите конкуренции теплоснабжающая организация будет привлечена к административной ответственности в виде оборотного штрафа», — сообщает УФАС. Ранее управление предписало муниципальному учреждению устранить нарушения, но там заявили, что будут оспаривать решение в суде. Компания «Лидер-Инжиниринг» является подрядчиком по контракту об установке узлового прибора учета тепла в здании суда. Теплоэнергетики отказали подрядчику в допуске на эксплуатацию устройства, сославшись на то, что у техники истек срок службы. Компания смогла доказать обратное, но в «Теплоэнерго» остались при том же мнении.