04 июля 2023

Пермское УФАС оштрафует тепловых монополистов за необоснованный отказ подрядчику в работе

Соликамское «Теплоэнерго» будет оштрафовано за необоснованный отказ в эксплуатации прибора учета тепла
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания будет оспаривать штраф и решение УФАС в суде Фото:

Соликамскому МУП «Теплоэнерго» в Пермском крае грозит штраф за нарушения закона о защите конкуренции. Предприятие необоснованно отказало подрядчику в установке прибора для учета тепла в здании городского суда. Монополист посчитал прибор неисправным, однако техника прошла проверку и является готовой к эксплуатации, сообщает пермское управление ФАС в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«За нарушение Закона о защите конкуренции теплоснабжающая организация будет привлечена к административной ответственности в виде оборотного штрафа», — сообщает УФАС. Ранее управление предписало муниципальному учреждению устранить нарушения, но там заявили, что будут оспаривать решение в суде.

Компания «Лидер-Инжиниринг» является подрядчиком по контракту об установке узлового прибора учета тепла в здании суда. Теплоэнергетики отказали подрядчику в допуске на эксплуатацию устройства, сославшись на то, что у техники истек срок службы. Компания смогла доказать обратное, но в «Теплоэнерго» остались при том же мнении.

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Соликамскому МУП «Теплоэнерго» в Пермском крае грозит штраф за нарушения закона о защите конкуренции. Предприятие необоснованно отказало подрядчику в установке прибора для учета тепла в здании городского суда. Монополист посчитал прибор неисправным, однако техника прошла проверку и является готовой к эксплуатации, сообщает пермское управление ФАС в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «За нарушение Закона о защите конкуренции теплоснабжающая организация будет привлечена к административной ответственности в виде оборотного штрафа», — сообщает УФАС. Ранее управление предписало муниципальному учреждению устранить нарушения, но там заявили, что будут оспаривать решение в суде. Компания «Лидер-Инжиниринг» является подрядчиком по контракту об установке узлового прибора учета тепла в здании суда. Теплоэнергетики отказали подрядчику в допуске на эксплуатацию устройства, сославшись на то, что у техники истек срок службы. Компания смогла доказать обратное, но в «Теплоэнерго» остались при том же мнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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