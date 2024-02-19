После гибели челябинского экскаваторщика задержаны два мигранта и местный житель

Экскаваторщика избивали втроем Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

За смертельное избиение экскаваторщика в Варне (Челябинская область) задержаны три человека: двое мигрантов из Кыргызстана и гражданин РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В ночь с 17 на 18 февраля двое граждан Кыргызстана и один гражданин РФ ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесли 40-летнему местному жителю множество ударов руками и ногами по туловищу и голове. Потерпевший скончался в лечебном учреждении в результате травматического субарахноидального кровоизлияния», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там рассказали, что потасовка началась в кафе, а закончилась за его пределами. Троица была пьяной. После задержания их поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения в виде СИЗО.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе законности пребывания подозреваемых на территории РФ», — отметили в пресс-службе челябинского следкома.

Ранее сообщалось о задержании двух мигрантов. Один из них трудится разнорабочим.