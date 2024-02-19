После гибели челябинского экскаваторщика задержаны два мигранта и местный житель

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Экскаваторщика избивали втроем Фото:

За смертельное избиение экскаваторщика в Варне (Челябинская область) задержаны три человека: двое мигрантов из Кыргызстана и гражданин РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В ночь с 17 на 18 февраля двое граждан Кыргызстана и один гражданин РФ ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесли 40-летнему местному жителю множество ударов руками и ногами по туловищу и голове. Потерпевший скончался в лечебном учреждении в результате травматического субарахноидального кровоизлияния», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там рассказали, что потасовка началась в кафе, а закончилась за его пределами. Троица была пьяной. После задержания их поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения в виде СИЗО.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе законности пребывания подозреваемых на территории РФ», — отметили в пресс-службе челябинского следкома.

Ранее сообщалось о задержании двух мигрантов. Один из них трудится разнорабочим.

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За смертельное избиение экскаваторщика в Варне (Челябинская область) задержаны три человека: двое мигрантов из Кыргызстана и гражданин РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «В ночь с 17 на 18 февраля двое граждан Кыргызстана и один гражданин РФ ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесли 40-летнему местному жителю множество ударов руками и ногами по туловищу и голове. Потерпевший скончался в лечебном учреждении в результате травматического субарахноидального кровоизлияния», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там рассказали, что потасовка началась в кафе, а закончилась за его пределами. Троица была пьяной. После задержания их поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения в виде СИЗО. «По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе законности пребывания подозреваемых на территории РФ», — отметили в пресс-службе челябинского следкома. Ранее сообщалось о задержании двух мигрантов. Один из них трудится разнорабочим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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