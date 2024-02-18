18 февраля 2024

В Челябинской области мигранты до смерти избили экскаваторщика

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело Фото:

В Варне (Челябинская область) два гражданина Кыргызстана до смерти избили местного жителя, работавшего экскаваторщиком. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их оперативно задержали.

«Мужчину доставили в районную больницу, где он скончался в течение нескольких часов. Судмедэкспертиза выявила криминальный характер смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). По подозрению в преступлении задержаны двое граждан Кыргызстана», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мигранты находятся на территории РФ законно. Им 27 и 33 года. Старший из них работает разнорабочим. После задержания их поместили в изолятор временного содержания.

Погибшему был 41 год. Он работал экскаваторщиком. В больницу его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи сделали все для его спасения, однако травмы были несовместимы с жизнью.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Варне (Челябинская область) два гражданина Кыргызстана до смерти избили местного жителя, работавшего экскаваторщиком. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, их оперативно задержали. «Мужчину доставили в районную больницу, где он скончался в течение нескольких часов. Судмедэкспертиза выявила криминальный характер смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). По подозрению в преступлении задержаны двое граждан Кыргызстана», — рассказал источник. По данным URA.RU, мигранты находятся на территории РФ законно. Им 27 и 33 года. Старший из них работает разнорабочим. После задержания их поместили в изолятор временного содержания. Погибшему был 41 год. Он работал экскаваторщиком. В больницу его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи сделали все для его спасения, однако травмы были несовместимы с жизнью. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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