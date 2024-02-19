Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального*

Президент России Владимир Путин публично никак не отреагировал на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подчеркнув, что ему больше нечего добавить по этому поводу.
«Мне нечего добавить по этой теме (реакции Владимира Путина на смерть Навального — прим. URA.RU)», — сказал Дмитрий Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что президент страны публично никак не отреагировал на данную ситуацию.
До этого Песков также не ответил на вопрос журналистов о передаче тела Навального его семье. Он добавил, что эти вопросы не в его компетенции.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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