Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального*

Песков: нам нечего добавить насчет реакции Путина на смерть Навального*
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос о реакции Владимира Путина на смерть Алексея Навального Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Президент России Владимир Путин публично никак не отреагировал на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подчеркнув, что ему больше нечего добавить по этому поводу.

«Мне нечего добавить по этой теме (реакции Владимира Путина на смерть Навального — прим. URA.RU)», — сказал Дмитрий Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что президент страны публично никак не отреагировал на данную ситуацию.

До этого Песков также не ответил на вопрос журналистов о передаче тела Навального его семье. Он добавил, что эти вопросы не в его компетенции.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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Президент России Владимир Путин публично никак не отреагировал на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подчеркнув, что ему больше нечего добавить по этому поводу. «Мне нечего добавить по этой теме (реакции Владимира Путина на смерть Навального — прим. URA.RU)», — сказал Дмитрий Песков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что президент страны публично никак не отреагировал на данную ситуацию. До этого Песков также не ответил на вопрос журналистов о передаче тела Навального его семье. Он добавил, что эти вопросы не в его компетенции. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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