Песков ушел от ответа на вопрос о выдаче тела Навального* семье

Дмитрий Песков переадресовал вопрос о выдаче тела Алексея Навального
новость из сюжетаНавальный* скончался в колонии
Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о передаче тела Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) его семье. Представитель Кремля не стал отвечать на него.
«Это вопрос не к нам», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Так он отреагировал на вопрос журналиста о том, когда могут завершиться процедуры, связанные с телом скончавшегося в тюрьме Навального. «Родственники просят выдать тело», — уточнил журналист.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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