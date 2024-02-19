Песков ушел от ответа на вопрос о выдаче тела Навального* семье

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Навальный Алексей. Москва, навальная юлия, навальный алексей
Дмитрий Песков переадресовал вопрос о выдаче тела Алексея Навального Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о передаче тела Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) его семье. Представитель Кремля не стал отвечать на него.

«Это вопрос не к нам», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Так он отреагировал на вопрос журналиста о том, когда могут завершиться процедуры, связанные с телом скончавшегося в тюрьме Навального. «Родственники просят выдать тело», — уточнил журналист.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о передаче тела Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) его семье. Представитель Кремля не стал отвечать на него. «Это вопрос не к нам», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Так он отреагировал на вопрос журналиста о том, когда могут завершиться процедуры, связанные с телом скончавшегося в тюрьме Навального. «Родственники просят выдать тело», — уточнил журналист. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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