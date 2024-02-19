Депутаты заксобрания выразили соболезнования семье челябинского дирижера

20 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Адик Абдурахманов скончался на 63-м году жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области выразили глубокие соболезнования родным и близким в связи с внезапной кончиной заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ЗСО. «Депутаты законодательного собрания Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с внезапной кончиной заслуженного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Челябинской области, почетного гражданина города Челябинска Адика Аскаровича Абдурахманова. Память об Адике Аскаровиче как ярком и невероятно талантливом человеке, гениальном музыканте, который до последнего момента жизни любил и прославлял свой родной край, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании. В ЗСО отметили, что камерный оркестр «Классика» и симфонический оркестр Челябинской области под управлением Абдурахманова приобрели чрезвычайную известность в Челябинской области и далеко за ее пределами. С аншлагом и огромным успехом концерты маэстро проходили в Москве и Санкт-Петербурге, других известных мировых площадках. Также депутаты подчеркнули, что Абдурахманов поддерживал одаренных детей, помогал становлению молодых музыкантов. Среди его учеников — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, многие из них работают в ведущих столичных оркестрах и за рубежом. Адик Абдурахманов скончался 19 февраля на 63-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнование родным и близким заслуженного артиста РФ. Глава региона заявил, что своим искусством создатель симфонического оркестра радовал не только челябинцев, но и всех россиян, граждан других стран. В регионе примут меры по увековечиванию памяти музыканта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты заксобрания Челябинской области выразили глубокие соболезнования родным и близким в связи с внезапной кончиной заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ЗСО. «Депутаты законодательного собрания Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с внезапной кончиной заслуженного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Челябинской области, почетного гражданина города Челябинска Адика Аскаровича Абдурахманова. Память об Адике Аскаровиче как ярком и невероятно талантливом человеке, гениальном музыканте, который до последнего момента жизни любил и прославлял свой родной край, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании. В ЗСО отметили, что камерный оркестр «Классика» и симфонический оркестр Челябинской области под управлением Абдурахманова приобрели чрезвычайную известность в Челябинской области и далеко за ее пределами. С аншлагом и огромным успехом концерты маэстро проходили в Москве и Санкт-Петербурге, других известных мировых площадках. Также депутаты подчеркнули, что Абдурахманов поддерживал одаренных детей, помогал становлению молодых музыкантов. Среди его учеников — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, многие из них работают в ведущих столичных оркестрах и за рубежом. Адик Абдурахманов скончался 19 февраля на 63-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнование родным и близким заслуженного артиста РФ. Глава региона заявил, что своим искусством создатель симфонического оркестра радовал не только челябинцев, но и всех россиян, граждан других стран. В регионе примут меры по увековечиванию памяти музыканта.