В Перми полиция ищет пострадавших от турагента-мошенника. Фото

20 февраля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Подозреваемый уже задержан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми сотрудник туристического агентства обманул минимум девять человек на миллион рублей. С клиентами он заключал договоры на приобретение путевок, но деньги забирал себе. Мужчина задержан, теперь полиция ищет других пострадавших от его действий. «Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного сотрудника туристического агентства. В 2023 году в офисе турфирмы, который располагался по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, дом 87, были заключены договоры с клиентами на приобретение туристических путевок, однако обязанности по бронированию и оплате тура злоумышленник не выполнил», — сообщает УМВД по Перми. Пока потерпевшими признаны девять человек. Полиция просит обращаться к ним других возможных жертв мошенника по телефону 02. Если вас обманул этот мужчина, звоните в полицию УМВД по Перми в ВК https://vk.com/umvd_perm

В Перми сотрудник туристического агентства обманул минимум девять человек на миллион рублей. С клиентами он заключал договоры на приобретение путевок, но деньги забирал себе. Мужчина задержан, теперь полиция ищет других пострадавших от его действий. «Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного сотрудника туристического агентства. В 2023 году в офисе турфирмы, который располагался по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, дом 87, были заключены договоры с клиентами на приобретение туристических путевок, однако обязанности по бронированию и оплате тура злоумышленник не выполнил», — сообщает УМВД по Перми. Пока потерпевшими признаны девять человек. Полиция просит обращаться к ним других возможных жертв мошенника по телефону 02.