Герасимову доложили о дальнейших действиях ВС РФ на авдеевском направлении

21 февраля 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Валерий Герасимов заявил, что Авдеевка была освобождена в короткие сроки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад о порядке дальнейших действий на авдеевском направлении. Также были подведены промежуточные итоги работы группировки «Центр». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения задач „Центра“ и заслушал доклад о порядке действий на авдеевском направлении. Он также посетил командный пункт группировки войск „Центр“ в зоне проведения СВО», — заявили в telegram-канале Минобороны. Помимо этого начальник Генштаба ВС РФ вручил госнаграды военным, которые показали себя во время освобождения Авдеевки. Церемония состоялась прямо в зоне спецоперации. Сам Герасимов отметил, что город был освобожден в достаточно короткие сроки. Однако до этого был долгий период подготовки. Авдеевка была освобождена 17 февраля. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ взяли город под контроль при минимальных потерях. Сейчас же украинские силы закрепились на новых рубежах.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад о порядке дальнейших действий на авдеевском направлении. Также были подведены промежуточные итоги работы группировки «Центр». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения задач „Центра“ и заслушал доклад о порядке действий на авдеевском направлении. Он также посетил командный пункт группировки войск „Центр“ в зоне проведения СВО», — заявили в telegram-канале Минобороны. Помимо этого начальник Генштаба ВС РФ вручил госнаграды военным, которые показали себя во время освобождения Авдеевки. Церемония состоялась прямо в зоне спецоперации. Сам Герасимов отметил, что город был освобожден в достаточно короткие сроки. Однако до этого был долгий период подготовки. Авдеевка была освобождена 17 февраля. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ взяли город под контроль при минимальных потерях. Сейчас же украинские силы закрепились на новых рубежах.