ВС РФ нашли брошенную технику США в Авдеевке: карта СВО на 21 февраля

В Авдеевке ВС РФ обнаружили десятки единиц брошенной техники СССР и США

21 февраля 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

ВСУ оставили в Авдеевке технику США и СССР, рассказали в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные обнаружили десятки единиц американской и советской военной техники ВСУ Авдеевке. Также был установлен флаг на здании городской администрации. Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации России — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Купянское направление ВС РФ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ в районе Купянска. В операции участвовали танки группировки «Запад», а удар наносился из закрытых огневых позиций. Их прикрывали мотострелки, которые в случае необходимости, могут оперативно нанести удар по скоплениям ВСУ рядом с танками. Донецкое направление Когда ВСУ бежали из Авдеевки, они оставили не только раненых, но и американскую и советскую технику. Группировка «Центр» эвакуировала два американских бронетранспортера М113 и две боевых машины пехоты БМП-1. Заместитель командира по вооружению с позывным Клевер рассказал, что он лично насчитал более десятка единиц брошенной техники. После ремонта они будут участвовать в конфликте на стороне России. На здании городской администрации Авдеевки был установлен флаг России. Командир штурмовой бригады высказался, что это был исторический момент. «Нас переполняло чувство гордости. Освобождение Авдеевки — это большая победа. Противника в городе было еще много, по соседним зданиям работала вражеская артиллерия, но это нам не помешало», — поделился командир штурмовой группы с позывным Артист. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Авдеевка была освобождена при минимальных потерях. За успешную операцию орденами Мужества были награждены военнослужащие 90 танковой дивизии ЦВО. Южнодонецкое направление ВС РФ уничтожили замаскированные позиции, а также 30 солдат армии Украины. Огонь вели артиллерийские расчеты с закрытых огневых позиций. Запорожское направление Российские танкисты уничтожили блиндаж ВСУ. Огонь корректировался при помощи беспилотников. В Минобороны поделились, что экипажи Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ работают на переднем крае. Херсонское направление ВС РФ нанесли удар по правому берегу Днепра. В результате него был уничтожен пункт управления ВСУ и склад с моторными лодками. Огонь корректировался при помощи беспилотника. В складе хранились восемь плавсредств, рассказали в Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные обнаружили десятки единиц американской и советской военной техники ВСУ Авдеевке. Также был установлен флаг на здании городской администрации. Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации России — в материале URA.RU. ВС РФ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ в районе Купянска. В операции участвовали танки группировки «Запад», а удар наносился из закрытых огневых позиций. Их прикрывали мотострелки, которые в случае необходимости, могут оперативно нанести удар по скоплениям ВСУ рядом с танками. Когда ВСУ бежали из Авдеевки, они оставили не только раненых, но и американскую и советскую технику. Группировка «Центр» эвакуировала два американских бронетранспортера М113 и две боевых машины пехоты БМП-1. Заместитель командира по вооружению с позывным Клевер рассказал, что он лично насчитал более десятка единиц брошенной техники. После ремонта они будут участвовать в конфликте на стороне России. На здании городской администрации Авдеевки был установлен флаг России. Командир штурмовой бригады высказался, что это был исторический момент. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Авдеевка была освобождена при минимальных потерях. За успешную операцию орденами Мужества были награждены военнослужащие 90 танковой дивизии ЦВО. ВС РФ уничтожили замаскированные позиции, а также 30 солдат армии Украины. Огонь вели артиллерийские расчеты с закрытых огневых позиций. Российские танкисты уничтожили блиндаж ВСУ. Огонь корректировался при помощи беспилотников. В Минобороны поделились, что экипажи Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ работают на переднем крае. ВС РФ нанесли удар по правому берегу Днепра. В результате него был уничтожен пункт управления ВСУ и склад с моторными лодками. Огонь корректировался при помощи беспилотника. В складе хранились восемь плавсредств, рассказали в Минобороны РФ.