Юрист из ХМАО раскритиковал коммунальщиков за изъятие колясок и велосипедов у жителей дома

Юрист Гусарова: сотрудники УК Нижневартовска не имеют права изымать вещи жильцов

21 февраля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

По словам юриста, коммунальщики не имеют права изымать вещи жителей дома Фото: Илья Московец © URA.RU Юрист Александра Гусарова считает, что представители управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска не имеют права без согласования с жителями изымать коляски и велосипеды из подъездов домов. Своим мнением эксперт поделилась с журналистом URA.RU. «Безосновательное изъятие чужого имущества незаконно. В действиях управляющей компании в данном случае могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьей 330 УК РФ (самоуправство) или даже хищения, то есть статья 161 УК РФ. Мы, как юристы, рекомендуем собственникам обращаться в полицию, если жильцы не обнаружили свои вещи», — пояснила Гусарова. Эксперт отмечает, что, на основании федерального закона о пожарной безопасности, с 2021 года действительно запрещено хранить детские коляски, самокаты, велосипеды и прочие вещи на лестничных площадках жилых домов. Однако, при нарушении со стороны жильцов, представитель УК должен подать жалобу в МЧС. Там составят протокол и проведут беседу с собственниками. При отказе убрать свои вещи из подъезда, жильцы получат штраф. При этом в УК «Диалог» пояснили, что, напротив, именно МЧС выносит управляющей компании предписание в случае нарушения пожарной безопасности в доме. Представители УК пообещали предоставить агентству развернутый комментарий по этому поводу. В пресс-службе МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что подобные правоотношения регулирует договор между собственниками квартир и управляющей компанией. Однако штрафные санкции в основном применяются именно к жильцам, нарушившим правила безопасности. Ранее URA.RU писало о возмущении жителей Нижневартовска из-за того, что работники управляющей компании «Диалог» стали изымать велосипеды и коляски, которые собственники оставили в подъездах домов. Причиной стало то, что вещи мешают проходу, нарушая технику пожарной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юрист Александра Гусарова считает, что представители управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска не имеют права без согласования с жителями изымать коляски и велосипеды из подъездов домов. Своим мнением эксперт поделилась с журналистом URA.RU. «Безосновательное изъятие чужого имущества незаконно. В действиях управляющей компании в данном случае могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьей 330 УК РФ (самоуправство) или даже хищения, то есть статья 161 УК РФ. Мы, как юристы, рекомендуем собственникам обращаться в полицию, если жильцы не обнаружили свои вещи», — пояснила Гусарова. Эксперт отмечает, что, на основании федерального закона о пожарной безопасности, с 2021 года действительно запрещено хранить детские коляски, самокаты, велосипеды и прочие вещи на лестничных площадках жилых домов. Однако, при нарушении со стороны жильцов, представитель УК должен подать жалобу в МЧС. Там составят протокол и проведут беседу с собственниками. При отказе убрать свои вещи из подъезда, жильцы получат штраф. При этом в УК «Диалог» пояснили, что, напротив, именно МЧС выносит управляющей компании предписание в случае нарушения пожарной безопасности в доме. Представители УК пообещали предоставить агентству развернутый комментарий по этому поводу. В пресс-службе МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что подобные правоотношения регулирует договор между собственниками квартир и управляющей компанией. Однако штрафные санкции в основном применяются именно к жильцам, нарушившим правила безопасности. Ранее URA.RU писало о возмущении жителей Нижневартовска из-за того, что работники управляющей компании «Диалог» стали изымать велосипеды и коляски, которые собственники оставили в подъездах домов. Причиной стало то, что вещи мешают проходу, нарушая технику пожарной безопасности.