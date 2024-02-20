20 февраля 2024

Юрист из ХМАО раскритиковал коммунальщиков за изъятие колясок и велосипедов у жителей дома

Юрист Гусарова: сотрудники УК Нижневартовска не имеют права изымать вещи жильцов
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам юриста, коммунальщики не имеют права изымать вещи жителей дома Фото:

Юрист Александра Гусарова считает, что представители управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска не имеют права без согласования с жителями изымать коляски и велосипеды из подъездов домов. Своим мнением эксперт поделилась с журналистом URA.RU.

«Безосновательное изъятие чужого имущества незаконно. В действиях управляющей компании в данном случае могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьей 330 УК РФ (самоуправство) или даже хищения, то есть статья 161 УК РФ. Мы, как юристы, рекомендуем собственникам обращаться в полицию, если жильцы не обнаружили свои вещи», — пояснила Гусарова.

Эксперт отмечает, что, на основании федерального закона о пожарной безопасности, с 2021 года действительно запрещено хранить детские коляски, самокаты, велосипеды и прочие вещи на лестничных площадках жилых домов. Однако, при нарушении со стороны жильцов, представитель УК должен подать жалобу в МЧС. Там составят протокол и проведут беседу с собственниками. При отказе убрать свои вещи из подъезда, жильцы получат штраф.

При этом в УК «Диалог» пояснили, что, напротив, именно МЧС выносит управляющей компании предписание в случае нарушения пожарной безопасности в доме. Представители УК пообещали предоставить агентству развернутый комментарий по этому поводу. В пресс-службе МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что подобные правоотношения регулирует договор между собственниками квартир и управляющей компанией. Однако штрафные санкции в основном применяются именно к жильцам, нарушившим правила безопасности.

Ранее URA.RU писало о возмущении жителей Нижневартовска из-за того, что работники управляющей компании «Диалог» стали изымать велосипеды и коляски, которые собственники оставили в подъездах домов. Причиной стало то, что вещи мешают проходу, нарушая технику пожарной безопасности.

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Юрист Александра Гусарова считает, что представители управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска не имеют права без согласования с жителями изымать коляски и велосипеды из подъездов домов. Своим мнением эксперт поделилась с журналистом URA.RU. «Безосновательное изъятие чужого имущества незаконно. В действиях управляющей компании в данном случае могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьей 330 УК РФ (самоуправство) или даже хищения, то есть статья 161 УК РФ. Мы, как юристы, рекомендуем собственникам обращаться в полицию, если жильцы не обнаружили свои вещи», — пояснила Гусарова. Эксперт отмечает, что, на основании федерального закона о пожарной безопасности, с 2021 года действительно запрещено хранить детские коляски, самокаты, велосипеды и прочие вещи на лестничных площадках жилых домов. Однако, при нарушении со стороны жильцов, представитель УК должен подать жалобу в МЧС. Там составят протокол и проведут беседу с собственниками. При отказе убрать свои вещи из подъезда, жильцы получат штраф. При этом в УК «Диалог» пояснили, что, напротив, именно МЧС выносит управляющей компании предписание в случае нарушения пожарной безопасности в доме. Представители УК пообещали предоставить агентству развернутый комментарий по этому поводу. В пресс-службе МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что подобные правоотношения регулирует договор между собственниками квартир и управляющей компанией. Однако штрафные санкции в основном применяются именно к жильцам, нарушившим правила безопасности. Ранее URA.RU писало о возмущении жителей Нижневартовска из-за того, что работники управляющей компании «Диалог» стали изымать велосипеды и коляски, которые собственники оставили в подъездах домов. Причиной стало то, что вещи мешают проходу, нарушая технику пожарной безопасности.
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