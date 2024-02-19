В ХМАО коммунальщики стали изымать коляски и велосипеды из подъездов домов. Фото, видео

20 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Жители заявили, что работники УК стали конфисковывать велосипеды и коляски из подъездов Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске жители заявили, что работники управляющей компании «Диалог» стали изымать велосипеды и коляски, которые собственники оставили в подъездах домов. Причиной стало то, что вещи мешают проходу, нарушая технику пожарной безопасности. «С 13:30 будет проводиться сбор и вывоз всех велосипедов, колясок, санок и т. д. с мест общего пользования (подъезд, тамбур, лестничный марш). Возврат транспортных средств будет осуществляться при предъявлении документов (товарный чек и паспорт)», — говорится на бланке УК для жителей дома №15А на улице Дзержинского, который обслуживает компания. Объявление опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В уведомлении уточняется, что нарушение пожарной безопасности также может повлечь административную ответственность. В УК «Диалог» агентству сообщили, что приняли решение убрать вещи из подъездов на фоне нескольких пожаров, которые произошли в городе в прошлом году. «В связи с этим и в целях соблюдения мер противопожарной безопасности сотрудники УК были вынуждены самостоятельно освободить места общего пользования. Отметим, что управляющая компания неоднократно информировала жителей о том, что необходимо забрать личные вещи из подъезда. К сожалению, призывы жителей самостоятельно обеспечить безопасность не увенчались успехом», — прокомментировала пресс-служба компании журналисту URA.RU. Вернуть вещи можно лишь при предъявлении документов (товарного чека и паспорта) Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» (https://t.me/nv86_crab) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске жители заявили, что работники управляющей компании «Диалог» стали изымать велосипеды и коляски, которые собственники оставили в подъездах домов. Причиной стало то, что вещи мешают проходу, нарушая технику пожарной безопасности. «С 13:30 будет проводиться сбор и вывоз всех велосипедов, колясок, санок и т. д. с мест общего пользования (подъезд, тамбур, лестничный марш). Возврат транспортных средств будет осуществляться при предъявлении документов (товарный чек и паспорт)», — говорится на бланке УК для жителей дома №15А на улице Дзержинского, который обслуживает компания. Объявление опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В уведомлении уточняется, что нарушение пожарной безопасности также может повлечь административную ответственность. В УК «Диалог» агентству сообщили, что приняли решение убрать вещи из подъездов на фоне нескольких пожаров, которые произошли в городе в прошлом году. «В связи с этим и в целях соблюдения мер противопожарной безопасности сотрудники УК были вынуждены самостоятельно освободить места общего пользования. Отметим, что управляющая компания неоднократно информировала жителей о том, что необходимо забрать личные вещи из подъезда. К сожалению, призывы жителей самостоятельно обеспечить безопасность не увенчались успехом», — прокомментировала пресс-служба компании журналисту URA.RU.