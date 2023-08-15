Слуцкий раскритиковал идею НАТО о вступлении Украины в блок

16 августа 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Слуцкий считает, что Запад недалек от признания неизбежности победы России в СВО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Идея начальника штаба НАТО Стиана Йенсена об обмене Украиной «спорных территорий» на членство в НАТО несостоятельна и может говорить о том, что Запад признал неизбежность победы России. Такое мнение высказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Идея главы офиса генсека НАТО о возможном „размене“ Киевом „спорных территорий“ на членство в альянсе малореализуемая, но весьма „говорящая“», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Политик считает, что Запад недалек от признания неизбежности победы России. Слуцкий напомнил, что одним из условий для окончания СВО является отказ Украины от вступления в альянс. А «заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России» — подчеркнул политик. Он считает, что конфликт на Украине стал обременять западные страны. «Противостояние с Россией „до последнего украинца“ заходит в тупик и грозит обрушиться бумерангом на правящие элиты в Вашингтоне и Брюсселе», — написал Слуцкий. Ранее сообщалось, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, если откажется от спора за новые территории России. С таким предложением выступил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен, передает «Царьград».

Идея начальника штаба НАТО Стиана Йенсена об обмене Украиной «спорных территорий» на членство в НАТО несостоятельна и может говорить о том, что Запад признал неизбежность победы России. Такое мнение высказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Идея главы офиса генсека НАТО о возможном „размене“ Киевом „спорных территорий“ на членство в альянсе малореализуемая, но весьма „говорящая“», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Политик считает, что Запад недалек от признания неизбежности победы России. Слуцкий напомнил, что одним из условий для окончания СВО является отказ Украины от вступления в альянс. А «заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России» — подчеркнул политик. Он считает, что конфликт на Украине стал обременять западные страны. «Противостояние с Россией „до последнего украинца“ заходит в тупик и грозит обрушиться бумерангом на правящие элиты в Вашингтоне и Брюсселе», — написал Слуцкий. Ранее сообщалось, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, если откажется от спора за новые территории России. С таким предложением выступил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен, передает «Царьград».