15 августа 2023

Слуцкий раскритиковал идею НАТО о вступлении Украины в блок

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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Слуцкий считает, что Запад недалек от признания неизбежности победы России в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Идея начальника штаба НАТО Стиана Йенсена об обмене Украиной «спорных территорий» на членство в НАТО несостоятельна и может говорить о том, что Запад признал неизбежность победы России. Такое мнение высказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Идея главы офиса генсека НАТО о возможном „размене“ Киевом „спорных территорий“ на членство в альянсе малореализуемая, но весьма „говорящая“», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Политик считает, что Запад недалек от признания неизбежности победы России.

Слуцкий напомнил, что одним из условий для окончания СВО является отказ Украины от вступления в альянс. А «заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России» — подчеркнул политик.

Он считает, что конфликт на Украине стал обременять западные страны. «Противостояние с Россией „до последнего украинца“ заходит в тупик и грозит обрушиться бумерангом на правящие элиты в Вашингтоне и Брюсселе», — написал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, если откажется от спора за новые территории России. С таким предложением выступил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен, передает «Царьград».

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Идея начальника штаба НАТО Стиана Йенсена об обмене Украиной «спорных территорий» на членство в НАТО несостоятельна и может говорить о том, что Запад признал неизбежность победы России. Такое мнение высказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Идея главы офиса генсека НАТО о возможном „размене“ Киевом „спорных территорий“ на членство в альянсе малореализуемая, но весьма „говорящая“», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Политик считает, что Запад недалек от признания неизбежности победы России. Слуцкий напомнил, что одним из условий для окончания СВО является отказ Украины от вступления в альянс. А «заигрывание НАТО с режимом Зеленского создавало и создает угрозу безопасности России» — подчеркнул политик. Он считает, что конфликт на Украине стал обременять западные страны. «Противостояние с Россией „до последнего украинца“ заходит в тупик и грозит обрушиться бумерангом на правящие элиты в Вашингтоне и Брюсселе», — написал Слуцкий. Ранее сообщалось, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, если откажется от спора за новые территории России. С таким предложением выступил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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