Британия неудачным пуском ракеты послала сигнал Путину

Лондон совершил неудачный пуск твердотопливной баллистической ракеты Trident, тем самым дав понять России, что Великобритания подрывает свои позиции и становится все беззащитнее. Об этом заявил британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
«Британия становится все более беззащитной — и [президент России Владимир] Путин это знает. <…> Новость о неудачном запуске Trident вызывает серьезную озабоченность», — передает слова Хэмиша де Бреттон-Гордона агентство The Telegraph.
Полковник уверен в существовании «высокой угрозы» ядерной войны с Россией. Поэтому проблемы с ракетами Trident являются поводом для «глубокой тревоги».
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