Британия неудачным пуском ракеты послала сигнал Путину

The Telegraph: неудачный запуск ракеты Trident подорвал позиции Великобритании
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты
Неудачный запуск Trident показал беззащитность Лондона, сказал британский полковник в отставке Фото:

Лондон совершил неудачный пуск твердотопливной баллистической ракеты Trident, тем самым дав понять России, что Великобритания подрывает свои позиции и становится все беззащитнее. Об этом заявил британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Британия становится все более беззащитной — и [президент России Владимир] Путин это знает. <…> Новость о неудачном запуске Trident вызывает серьезную озабоченность», — передает слова Хэмиша де Бреттон-Гордона агентство The Telegraph.

Полковник уверен в существовании «высокой угрозы» ядерной войны с Россией. Поэтому проблемы с ракетами Trident являются поводом для «глубокой тревоги».

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Лондон совершил неудачный пуск твердотопливной баллистической ракеты Trident, тем самым дав понять России, что Великобритания подрывает свои позиции и становится все беззащитнее. Об этом заявил британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Британия становится все более беззащитной — и [президент России Владимир] Путин это знает. <…> Новость о неудачном запуске Trident вызывает серьезную озабоченность», — передает слова Хэмиша де Бреттон-Гордона агентство The Telegraph. Полковник уверен в существовании «высокой угрозы» ядерной войны с Россией. Поэтому проблемы с ракетами Trident являются поводом для «глубокой тревоги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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