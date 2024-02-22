По дорогам Сургута (ХМАО) в День защитника Отечества проехала колонна автомобилей, на которой развевались флаги частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в соцсетях.
«В Сургуте в честь 23 февраля по городу проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Видеоролик с места событий прислал один из участников колонны.
Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» провели несколько встреч со школьниками в преддверии 23 Февраля. Бойцы не первый раз проводят подобные мероприятия. В декабре они побывали в гостях у воспитанников Пермского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном.
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