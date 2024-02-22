Общество В Сургуте проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер» в честь 23 февраля. Видео 23 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + Видеоролик развивающихся флагов ЧВК «Вагнер» прислал участник колонны Фото: Илья Московец © URA.RU По дорогам Сургута (ХМАО) в День защитника Отечества проехала колонна автомобилей, на которой развевались флаги частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в соцсетях. «В Сургуте в честь 23 февраля по городу проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Видеоролик с места событий прислал один из участников колонны. Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» провели несколько встреч со школьниками в преддверии 23 Февраля. Бойцы не первый раз проводят подобные мероприятия. В декабре они побывали в гостях у воспитанников Пермского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном. По дорогам Сургута (ХМАО) в День защитника Отечества проехала колонна автомобилей, на которой развевались флаги частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в соцсетях. «В Сургуте в честь 23 февраля по городу проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Видеоролик с места событий прислал один из участников колонны. Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» провели несколько встреч со школьниками в преддверии 23 Февраля. Бойцы не первый раз проводят подобные мероприятия. В декабре они побывали в гостях у воспитанников Пермского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям