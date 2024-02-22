22 февраля 2024

В Сургуте проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер» в честь 23 февраля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Видеоролик развивающихся флагов ЧВК «Вагнер» прислал участник колонны Фото:

По дорогам Сургута (ХМАО) в День защитника Отечества проехала колонна автомобилей, на которой развевались флаги частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в соцсетях.

«В Сургуте в честь 23 февраля по городу проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Видеоролик с места событий прислал один из участников колонны.

Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» провели несколько встреч со школьниками в преддверии 23 Февраля. Бойцы не первый раз проводят подобные мероприятия. В декабре они побывали в гостях у воспитанников Пермского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном.

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По дорогам Сургута (ХМАО) в День защитника Отечества проехала колонна автомобилей, на которой развевались флаги частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили в соцсетях. «В Сургуте в честь 23 февраля по городу проехала колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Видеоролик с места событий прислал один из участников колонны. Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» провели несколько встреч со школьниками в преддверии 23 Февраля. Бойцы не первый раз проводят подобные мероприятия. В декабре они побывали в гостях у воспитанников Пермского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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