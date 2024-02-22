22 февраля 2024

В США ввели санкции против экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова

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Медийный запуск Всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества". Москва, комаров андрей
Андрей Комаров попал  под санкции США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В США ввели санкции против российского предпринимателя, бывшего владельца «Челябинского трубопрокатного завода» Андрея Комарова. Санкции также наложены на нынешние компании, связанные с Комаровым.

«Российский предприниматель, активно вовлеченный в ряд секторов экономики Российской Федерации», — указано на сайте минфина США. Получить комментарий пресс-службы Комарова пока не удалось.

В марте 2021 Комаров продал ЧТПЗ крупному московскому холдингу — «Трубной металлургической компании». После этого бизнесмен стал создавать новые фирмы. Сейчас ему принадлежит восемь активов, зарегистрированных в разных регионах России.

Новые санкции, введенные США, также затронули «Челиндбанк». Под санкции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и владелец ПАО, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков.

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В США ввели санкции против российского предпринимателя, бывшего владельца «Челябинского трубопрокатного завода» Андрея Комарова. Санкции также наложены на нынешние компании, связанные с Комаровым. «Российский предприниматель, активно вовлеченный в ряд секторов экономики Российской Федерации», — указано на сайте минфина США. Получить комментарий пресс-службы Комарова пока не удалось. В марте 2021 Комаров продал ЧТПЗ крупному московскому холдингу — «Трубной металлургической компании». После этого бизнесмен стал создавать новые фирмы. Сейчас ему принадлежит восемь активов, зарегистрированных в разных регионах России. Новые санкции, введенные США, также затронули «Челиндбанк». Под санкции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и владелец ПАО, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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