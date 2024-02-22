В США ввели санкции против экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова

В США ввели санкции против российского предпринимателя, бывшего владельца «Челябинского трубопрокатного завода» Андрея Комарова. Санкции также наложены на нынешние компании, связанные с Комаровым.
«Российский предприниматель, активно вовлеченный в ряд секторов экономики Российской Федерации», — указано на сайте минфина США. Получить комментарий пресс-службы Комарова пока не удалось.
В марте 2021 Комаров продал ЧТПЗ крупному московскому холдингу — «Трубной металлургической компании». После этого бизнесмен стал создавать новые фирмы. Сейчас ему принадлежит восемь активов, зарегистрированных в разных регионах России.
Новые санкции, введенные США, также затронули «Челиндбанк». Под санкции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и владелец ПАО, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков.
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