У погибшей зоозащитницы остался 17-летний сын Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Восточном кладбище в Екатеринбурге прошли похороны зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери. Об этом URA.RU рассказала коллега погибшей.

Тела зоозащитницы, ее дочери, а также восьми домашних животных нашел несовершеннолетний сын Александры в квартире на Сортировке. Известно, что мальчику удалось спастись, потому что он ушел на День рождения знакомого.

Предварительной причиной трагедии называли утечку газа, однако сотрудники «Екатеринбурггаза» утечку не обнаружили. Отмечается, что компания прекратила обслуживание дома с 2019 года из-за расторжения договора с УК.

Александра Щербакова была волонтером «Зоозащиты» с 2020 года. У нее дома жили спасенные кошки, собаки и морская свинка. Все они погибли вместе с хозяйкой и ее дочерью. У Александры остался 17-летний сын.