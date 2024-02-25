25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Сургуте заключенный сбежал от конвоиров через окно автозака

© Служба новостей «URA.RU»
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Отсутствие заключенного обнаружили после завершения маршрута Фото:

В Сургуте заключенный сбежал от конвоиров через окно автозака по дороге в суд. Сейчас беглеца ищет полиция.

«Задержанного повезли в суд в сопровождении двух конвоиров на служебной машине. Когда доехали до места назначения, рецидивист увидел, что окно автозака открыто, быстро вылез из него и скрылся в неизвестном направлении», — сообщает telegram-канал Shot.

По предварительным данным, задержанный мужчина ранее неоднократно был судим за грабеж, кражу, разбой, угон автомобиля и уничтожение имущества. В этот раз его задержали за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования. За уточнением информации журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. В ведомстве сообщили, что подготовят информацию и направят в редакцию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте арестованный за разбой устроил побег из больницы. Мужчину привезли из ИВС на медицинское обследование. Он дождался, когда останется один в рентген кабинете, и сбежал.

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В Сургуте заключенный сбежал от конвоиров через окно автозака по дороге в суд. Сейчас беглеца ищет полиция. «Задержанного повезли в суд в сопровождении двух конвоиров на служебной машине. Когда доехали до места назначения, рецидивист увидел, что окно автозака открыто, быстро вылез из него и скрылся в неизвестном направлении», — сообщает telegram-канал Shot. По предварительным данным, задержанный мужчина ранее неоднократно был судим за грабеж, кражу, разбой, угон автомобиля и уничтожение имущества. В этот раз его задержали за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования. За уточнением информации журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. В ведомстве сообщили, что подготовят информацию и направят в редакцию. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте арестованный за разбой устроил побег из больницы. Мужчину привезли из ИВС на медицинское обследование. Он дождался, когда останется один в рентген кабинете, и сбежал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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