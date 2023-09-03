В Сургуте арестованный за разбой устроил побег из больницы

При задержании беглец пытался сопротивляться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте мужчина, арестованный за разбой, пытался сбежать из больницы. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Мужчина находился в изоляторе временного содержания [ИВС. — прим. URA.RU] по подозрению в разбойном нападение. Ему нужно было пройти медицинское обследование, и он напросился на рентген. Его под конвоем доставили в больницу. Он дождался, когда останется один в рентген кабинете, и побежал. Сопровождавшие его сотрудники вовремя это заметили и бросились за ним. При задержании подозреваемый пытался сопротивляться, но его скрутили и доставили в ИВС. Никто не пострадал», — сообщил источник.

Также собеседник добавил, что начальник УМВД по Сургуту уже сделал выговор руководителю подразделения, отвечающего за охрану арестованных. За разъяснениями журналист агентства обратился в полицию Сургута. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что зэк из ХМАО сбежал из тюрьмы, но через три дня попался на разбое. За это Сургутский городской суд отправил его за решетку на семь лет и три месяца.