Полиция Сургута поймала мужчину, сбежавшего от конвоиров через окно автозака

26 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Полиции на поиски сбежавшего понадобился один день Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте сотрудники полиции задержали мужчину, который днем ранее сбежал от конвоиров через окно автозака, когда его везли в суд. Об этом URA.RU сообщил в окружном управлении МВД. «В суд был доставлен местный житель из-за административных правонарушений. На него составили протоколы за употребление запрещенных веществ и мелкое хулиганство. На время оформления документов в здании суда правонарушитель был оставлен сотрудниками полиции в служебном автомобиле, вернувшиеся полицейские установили, что доставленный самовольно покинул служебный автомобиль. В кратчайший срок полицейскими местонахождение гражданин 1992 года рождение было установлено, и мужчина был задержан», — сообщили в ведомстве. Между тем источник агентства в силовых структурах сообщает, что заключенный сбежал не из автозака, а из автобуса, на котором его доставили в суд. «На окнах не было решеток, чем и воспользовался заключенный», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте заключенный сбежал от конвоиров через окно автозака. Мужчина уже был судим за разбой, кражу, угон и порчу имущества.

В Сургуте сотрудники полиции задержали мужчину, который днем ранее сбежал от конвоиров через окно автозака, когда его везли в суд. Об этом URA.RU сообщил в окружном управлении МВД. «В суд был доставлен местный житель из-за административных правонарушений. На него составили протоколы за употребление запрещенных веществ и мелкое хулиганство. На время оформления документов в здании суда правонарушитель был оставлен сотрудниками полиции в служебном автомобиле, вернувшиеся полицейские установили, что доставленный самовольно покинул служебный автомобиль. В кратчайший срок полицейскими местонахождение гражданин 1992 года рождение было установлено, и мужчина был задержан», — сообщили в ведомстве. Между тем источник агентства в силовых структурах сообщает, что заключенный сбежал не из автозака, а из автобуса, на котором его доставили в суд. «На окнах не было решеток, чем и воспользовался заключенный», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте заключенный сбежал от конвоиров через окно автозака. Мужчина уже был судим за разбой, кражу, угон и порчу имущества.