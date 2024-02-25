25 февраля 2024

Полиция Сургута поймала мужчину, сбежавшего от конвоиров через окно автозака

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения для шести участников массовых беспорядков в Цыганском поселке. Екатеринбург, сизо, автозак, заключенные, конвой, арест, заключение, тюрьма, полиция
Полиции на поиски сбежавшего понадобился один день Фото:

В Сургуте сотрудники полиции задержали мужчину, который днем ранее сбежал от конвоиров через окно автозака, когда его везли в суд. Об этом URA.RU сообщил в окружном управлении МВД.

«В суд был доставлен местный житель из-за административных правонарушений. На него составили протоколы за употребление запрещенных веществ и мелкое хулиганство. На время оформления документов в здании суда правонарушитель был оставлен сотрудниками полиции в служебном автомобиле, вернувшиеся полицейские установили, что доставленный самовольно покинул служебный автомобиль. В кратчайший срок полицейскими местонахождение гражданин 1992 года рождение было установлено, и мужчина был задержан», — сообщили в ведомстве.

Между тем источник агентства в силовых структурах сообщает, что заключенный сбежал не из автозака, а из автобуса, на котором его доставили в суд. «На окнах не было решеток, чем и воспользовался заключенный», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте заключенный сбежал от конвоиров через окно автозака. Мужчина уже был судим за разбой, кражу, угон и порчу имущества.

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В Сургуте сотрудники полиции задержали мужчину, который днем ранее сбежал от конвоиров через окно автозака, когда его везли в суд. Об этом URA.RU сообщил в окружном управлении МВД. «В суд был доставлен местный житель из-за административных правонарушений. На него составили протоколы за употребление запрещенных веществ и мелкое хулиганство. На время оформления документов в здании суда правонарушитель был оставлен сотрудниками полиции в служебном автомобиле, вернувшиеся полицейские установили, что доставленный самовольно покинул служебный автомобиль. В кратчайший срок полицейскими местонахождение гражданин 1992 года рождение было установлено, и мужчина был задержан», — сообщили в ведомстве. Между тем источник агентства в силовых структурах сообщает, что заключенный сбежал не из автозака, а из автобуса, на котором его доставили в суд. «На окнах не было решеток, чем и воспользовался заключенный», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте заключенный сбежал от конвоиров через окно автозака. Мужчина уже был судим за разбой, кражу, угон и порчу имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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