На «Таганский ряд» после бунта торговцев нагрянули силовики

26 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Утром 26 февраля сотрудники ТЦ «Пекин» устроили забастовку Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в торговый центр «Пекин» на «Таганском ряду», сотрудники которого утром 26 февраля устроили забастовку, приехали сотрудники полиции. Они проверяют у предпринимателей документы, рассказал URA.RU один из работников ТЦ. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что на месте работают полицейские. «Сообщений и заявлений в территориальный ОВД не поступало. Несмотря на это сотрудники правоохранительных органов выезжали на место для контроля за обстановкой», — рассказали в УМВД. В Екатеринбурге утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей стоимости аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В администрации «Пекина» заявили, что со всеми арендаторами будут работать индивидуально.

В Екатеринбурге в торговый центр «Пекин» на «Таганском ряду», сотрудники которого утром 26 февраля устроили забастовку, приехали сотрудники полиции. Они проверяют у предпринимателей документы, рассказал URA.RU один из работников ТЦ. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что на месте работают полицейские. «Сообщений и заявлений в территориальный ОВД не поступало. Несмотря на это сотрудники правоохранительных органов выезжали на место для контроля за обстановкой», — рассказали в УМВД. В Екатеринбурге утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей стоимости аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В администрации «Пекина» заявили, что со всеми арендаторами будут работать индивидуально.