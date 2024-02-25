На «Таганский ряд» после бунта торговцев нагрянули силовики

В Екатеринбурге в торговый центр «Пекин» на «Таганском ряду», сотрудники которого утром 26 февраля устроили забастовку, приехали сотрудники полиции. Они проверяют у предпринимателей документы, рассказал URA.RU один из работников ТЦ. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что на месте работают полицейские.
«Сообщений и заявлений в территориальный ОВД не поступало. Несмотря на это сотрудники правоохранительных органов выезжали на место для контроля за обстановкой», — рассказали в УМВД.
В Екатеринбурге утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей стоимости аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В администрации «Пекина» заявили, что со всеми арендаторами будут работать индивидуально.
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