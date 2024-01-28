Ирина Шейк выложила в своих соцсетях фотографии из детства и юности Фото: Flickr

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), которая родилась в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала фотографии из семейного архива. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«16…» — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этого числа.

Шейк выложила три фотографии в разном возрасте. На одной из фотографий она совсем малышка. На другой модель запечатлена на мотоцикле. С подписчиками она также поделилась снимком с мамой и домашним питомцем.

Шейк показала свой снимок из детства Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

На фото изображена юная Шейк на мотоцикле Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)