28 января 2024
27 января 2024

Модель Шейк поделилась фотографиями из семейного архива. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 28.07.2015. Ирина Шейк., шейк ирина
Ирина Шейк выложила в своих соцсетях фотографии из детства и юности Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), которая родилась в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала фотографии из семейного архива. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«16…» — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этого числа.

Шейк выложила три фотографии в разном возрасте. На одной из фотографий она совсем малышка. На другой модель запечатлена на мотоцикле. С подписчиками она также поделилась снимком с мамой и домашним питомцем.

Шейк показала свой снимок из детства
Шейк показала свой снимок из детства
Фото:
На фото изображена юная Шейк на мотоцикле
На фото изображена юная Шейк на мотоцикле
Фото:
Модель также показала кадр с матерью и домашним питомцем
Модель также показала кадр с матерью и домашним питомцем
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), которая родилась в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала фотографии из семейного архива. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях. «16…» — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этого числа. Шейк выложила три фотографии в разном возрасте. На одной из фотографий она совсем малышка. На другой модель запечатлена на мотоцикле. С подписчиками она также поделилась снимком с мамой и домашним питомцем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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