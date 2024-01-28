Ирина Шейк выложила в своих соцсетях фотографии из детства и юности
Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова — прим. URA.RU), которая родилась в Еманжелинске Челябинской области, опубликовала фотографии из семейного архива. Снимками она поделилась на своей странице в социальных сетях.
«16…» — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель не объяснила значение этого числа.
Шейк выложила три фотографии в разном возрасте. На одной из фотографий она совсем малышка. На другой модель запечатлена на мотоцикле. С подписчиками она также поделилась снимком с мамой и домашним питомцем.
Шейк показала свой снимок из детства
На фото изображена юная Шейк на мотоцикле
Модель также показала кадр с матерью и домашним питомцем
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