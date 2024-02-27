Челябинец потратил 350 тысяч рублей на несуществующую проститутку

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
Житель Чебаркуля отдал свои сбережения фейковым проституткам Фото:

Житель Чебаркуля Челябинской области перевел 350 тысяч рублей мошенникам, пытаясь вызвать проститутку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мужчина сделал несколько переводов мошенникам. Ущерб составил около 350 тысяч рублей», — сообщили в областном главке.

Житель уточнил детали и заплатил, но девушка к нему так и не приехала. Ему позвонил мошенник и сообщил о том, что из-за него произошел сбой на сайте. Для устранения неполадок незнакомец попросил перевести деньги еще несколько раз.

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Житель Чебаркуля Челябинской области перевел 350 тысяч рублей мошенникам, пытаясь вызвать проститутку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина сделал несколько переводов мошенникам. Ущерб составил около 350 тысяч рублей», — сообщили в областном главке. Житель уточнил детали и заплатил, но девушка к нему так и не приехала. Ему позвонил мошенник и сообщил о том, что из-за него произошел сбой на сайте. Для устранения неполадок незнакомец попросил перевести деньги еще несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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