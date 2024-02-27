Челябинец потратил 350 тысяч рублей на несуществующую проститутку

27 февраля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Житель Чебаркуля отдал свои сбережения фейковым проституткам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чебаркуля Челябинской области перевел 350 тысяч рублей мошенникам, пытаясь вызвать проститутку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина сделал несколько переводов мошенникам. Ущерб составил около 350 тысяч рублей», — сообщили в областном главке. Житель уточнил детали и заплатил, но девушка к нему так и не приехала. Ему позвонил мошенник и сообщил о том, что из-за него произошел сбой на сайте. Для устранения неполадок незнакомец попросил перевести деньги еще несколько раз.

Житель Чебаркуля Челябинской области перевел 350 тысяч рублей мошенникам, пытаясь вызвать проститутку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина сделал несколько переводов мошенникам. Ущерб составил около 350 тысяч рублей», — сообщили в областном главке. Житель уточнил детали и заплатил, но девушка к нему так и не приехала. Ему позвонил мошенник и сообщил о том, что из-за него произошел сбой на сайте. Для устранения неполадок незнакомец попросил перевести деньги еще несколько раз.