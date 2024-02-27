Коллегу журналистки Баязитовой Ольгу Архарову этапировали в Пермь

27 февраля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Ольга Архарова осуждена на 4,5 года Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва Медиатехнолога, одного из авторов telegram-проекта «Адские бабки», Ольгу Архарову этапировали в Пермь. Ранее в местное СИЗО привезли ее коллегу Александру Баязитову. «В пермское СИЗО №5 перевезли Ольгу Архарову», — сообщает 59.ru со ссылкой на неназванные источники. Ранее в это СИЗО этапировали Александру Баязитову, рассказывало URA.RU. 27 ноября 2023 года Басманный суд Москвы признал администраторов telegram -канала «Адские бабки» Баязитову и Архарову виновными в вымогательстве денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Первую приговорили к пяти годам колонии, вторую к четырем с половиной. Президент РФ Владимир Путин заявлял, приводя в пример Баязитову, что в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет никакой «охоты на ведьм». Главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что Баязитова получила срок больше, чем дают за убийство. Она призывала главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина уменьшить наказание осужденным за публикацию и распространение негативных постов в соцсетях.

Медиатехнолога, одного из авторов telegram-проекта «Адские бабки», Ольгу Архарову этапировали в Пермь. Ранее в местное СИЗО привезли ее коллегу Александру Баязитову. «В пермское СИЗО №5 перевезли Ольгу Архарову», — сообщает 59.ru со ссылкой на неназванные источники. Ранее в это СИЗО этапировали Александру Баязитову, рассказывало URA.RU. 27 ноября 2023 года Басманный суд Москвы признал администраторов telegram -канала «Адские бабки» Баязитову и Архарову виновными в вымогательстве денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Первую приговорили к пяти годам колонии, вторую к четырем с половиной. Президент РФ Владимир Путин заявлял, приводя в пример Баязитову, что в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет никакой «охоты на ведьм». Главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что Баязитова получила срок больше, чем дают за убийство. Она призывала главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина уменьшить наказание осужденным за публикацию и распространение негативных постов в соцсетях.