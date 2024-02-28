Россиян начали обманывать под предлогом налога на спецоперацию

«Тинькофф»: мошенники создали схему обмана с «налогом на спецоперацию»

За отказ платить налог, мошенники требуют десятки тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мошенники стали рассылать россиянам письма, в которых рассказывают о якобы новом налоге на спецоперацию. Некоторые обманутые граждане оставляют номер карты, данными которой потом пользуются злоумышленники, рассказала в «Тинькофф Защите».

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — этого требует новый закон», — заявили в «Тинькофф Защите» в разговоре с РБК. Стилистика письма схожа с сообщениями крупных банков, а все «предупреждения» приходят на электронную почту. Однако в России никакого налога на спецоперацию нет.

Согласно сообщению мошенников, если человек отказывается заплатить налог, то с его карты будут списываться десятки тысяч рублей. Чтобы такого не случилось, мошенники предлагают перейти по вредоносной ссылке. Сайт, который открывается, похож на банковский. Однако при вводе номера карты все данные оказываются у третьих лиц.

В «Тинькофф Защите» отметили, что мошенники могут открыть и кредит. Однако для дальнейших операций с полученными данными им надо обойти банковскую защиту.

В 2024 году Центральный Банк России поставил перед собой цель — улучшение защиты от кредитного мошенничества. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть несколько банков, в которых половина имеющихся средств — это деньги, взятые клиентами взаймы, а после украденные мошенниками.