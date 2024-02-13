Глава ЦБ Набиуллина озвучила главные задачи по борьбе с кибермошенничеством

14 февраля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Глава Центрального банка России выступила на форуме по кибербезопасности в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Одной из главных задач по кибербезопасности в 2024 году является решение вопроса кредитного мошенничества. Об этом глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» который проходит в Екатеринбурге с 14 по 16 февраля. «Я считаю, что одна из главных задач — это вопрос кредитного мошенничества. Мы видим, что люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвертый похищенный рубль из банка является заемным», — заявила Набиуллина. По ее словам, есть банки, в которых половина имеющихся средств — это взятые клиентами взаймы, а после украденные мошенниками. Второй важнейшей задачей является серьезное повышение качества всех антифрод процедур (систем оценивающих транзакции) в банках. Также, по мнению главы ЦБ, необходимо улучшить качество отчетности об операциях без согласия клиентов. «Репортинг (отчетность) сейчас очень низкого качества. По сути дела, отчетность есть, но мало кто ею пользуется. Усилия есть, результат не очень высокий. Мы хотели бы эту тему решить, потому что качество репортинга и обмен достоверной информацией о мошеннических схемах — это принципиально важно», — сообщила глава ЦБ. Заключающая задача по кибербезопасности на 2024 — это борьба с «Дропперами» (человек которого используют мошенники). «Мне кажется, здесь нужно усилить профилактику и создание негативного образа в общественном восприятии „Дроппера“ как сообщника преступления», — заявила Набиуллина. По ее мнению, сегодня за небольшую сумму люди отдают личную информацию банковской карты, а завтра их родственников обворовывают на гораздо большие суммы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одной из главных задач по кибербезопасности в 2024 году является решение вопроса кредитного мошенничества. Об этом глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» который проходит в Екатеринбурге с 14 по 16 февраля. «Я считаю, что одна из главных задач — это вопрос кредитного мошенничества. Мы видим, что люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвертый похищенный рубль из банка является заемным», — заявила Набиуллина. По ее словам, есть банки, в которых половина имеющихся средств — это взятые клиентами взаймы, а после украденные мошенниками. Второй важнейшей задачей является серьезное повышение качества всех антифрод процедур (систем оценивающих транзакции) в банках. Также, по мнению главы ЦБ, необходимо улучшить качество отчетности об операциях без согласия клиентов. «Репортинг (отчетность) сейчас очень низкого качества. По сути дела, отчетность есть, но мало кто ею пользуется. Усилия есть, результат не очень высокий. Мы хотели бы эту тему решить, потому что качество репортинга и обмен достоверной информацией о мошеннических схемах — это принципиально важно», — сообщила глава ЦБ. Заключающая задача по кибербезопасности на 2024 — это борьба с «Дропперами» (человек которого используют мошенники). «Мне кажется, здесь нужно усилить профилактику и создание негативного образа в общественном восприятии „Дроппера“ как сообщника преступления», — заявила Набиуллина. По ее мнению, сегодня за небольшую сумму люди отдают личную информацию банковской карты, а завтра их родственников обворовывают на гораздо большие суммы.