В Сургуте торговый центр объявил о дате открытия магазина с ушедшими из России брендами

Магазин Lamoda Sport Outlet откроется в Сургуте в марте

29 февраля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Магазин Lamoda Sport с одеждой брендов Adidas и Nike откроется в Сургуте в марте Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) Магазин Lamoda Sport Outlet, где будет представлена одежда и обувь брендов Adidas и Nike, откроется в Сургуте в первую неделю марта. Об этом URA.RU сообщил менеджер по маркетингу ТРЦ «Аура» Екатерина Егорова.



«В начале следующей недели в ТРЦ „Аура“ откроется сетевой мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви Lamoda Sport. Открытие планируется ориентировочно 5—6 марта. Основу ассортимента магазина составят такие спортивные категории, как тренинг, фитнес, бег, йога, футбол, а также треккинг и туризм известных мировых брендов: Adidas, Under Armour, Puma, Reebok, Nike», — прокомментировала агентству Егорова.



На месте бывшего магазина H&M в «Ауре» также уже открылся бутик LIME в обновленном формате. «LIME разместился на площади, где ранее был расположен H&M. На первом этаже — мужская и женская коллекции бренда, а на втором — детская. Ранее LIME уже был в „Ауре“, теперь же магазин расширился на другой территории центра. Сейчас площадь магазина составляет 2 431 метров квадратных», — добавила менеджер. Lamoda Sport недавно открылся и в Екатеринбурге. Большую часть мультибрендового магазина занимает спортивная одежда и обувь фирмы Adidas.

Магазин Lamoda Sport Outlet, где будет представлена одежда и обувь брендов Adidas и Nike, откроется в Сургуте в первую неделю марта. Об этом URA.RU сообщил менеджер по маркетингу ТРЦ «Аура» Екатерина Егорова. «В начале следующей недели в ТРЦ „Аура“ откроется сетевой мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви Lamoda Sport. Открытие планируется ориентировочно 5—6 марта. Основу ассортимента магазина составят такие спортивные категории, как тренинг, фитнес, бег, йога, футбол, а также треккинг и туризм известных мировых брендов: Adidas, Under Armour, Puma, Reebok, Nike», — прокомментировала агентству Егорова. На месте бывшего магазина H&M в «Ауре» также уже открылся бутик LIME в обновленном формате. «LIME разместился на площади, где ранее был расположен H&M. На первом этаже — мужская и женская коллекции бренда, а на втором — детская. Ранее LIME уже был в „Ауре“, теперь же магазин расширился на другой территории центра. Сейчас площадь магазина составляет 2 431 метров квадратных», — добавила менеджер. Lamoda Sport недавно открылся и в Екатеринбурге. Большую часть мультибрендового магазина занимает спортивная одежда и обувь фирмы Adidas.