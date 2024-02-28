В Екатеринбурге начали судить мужчин, которые сбросили друга с балкона

29 февраля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Их дело рассматривают сразу три судьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловском областном суде Екатеринбурга начался процесс по делу об убийстве мужчины, которого выбросили с балкона в Кировграде в 2023 году Николай Фролов и Андрей Анисимов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «По ходатайству подсудимых дело рассматривается коллегией из трех судей. Фролов свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти потерпевшему. Анисимов заявил, что виновен в том, что не предотвратил убийство», — рассказали в облсуде. Во время заседания были допрошены мать убитого и свидетели со стороны обвинения. По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 21 февраля 2023 года. Анисимов, Фролов и 35-летний мужчина распивали спиртное в одной из квартир Кировграда. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Затем они оттащили его к балкону и скинули с третьего этажа. Мужчина скончался на месте происшествия.

В Свердловском областном суде Екатеринбурга начался процесс по делу об убийстве мужчины, которого выбросили с балкона в Кировграде в 2023 году Николай Фролов и Андрей Анисимов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «По ходатайству подсудимых дело рассматривается коллегией из трех судей. Фролов свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти потерпевшему. Анисимов заявил, что виновен в том, что не предотвратил убийство», — рассказали в облсуде. Во время заседания были допрошены мать убитого и свидетели со стороны обвинения. По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 21 февраля 2023 года. Анисимов, Фролов и 35-летний мужчина распивали спиртное в одной из квартир Кировграда. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Затем они оттащили его к балкону и скинули с третьего этажа. Мужчина скончался на месте происшествия.