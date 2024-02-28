28 февраля 2024

В Екатеринбурге начали судить мужчин, которые сбросили друга с балкона

© Служба новостей «URA.RU»
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Их дело рассматривают сразу три судьи
Их дело рассматривают сразу три судьи Фото:

В Свердловском областном суде Екатеринбурга начался процесс по делу об убийстве мужчины, которого выбросили с балкона в Кировграде в 2023 году Николай Фролов и Андрей Анисимов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«По ходатайству подсудимых дело рассматривается коллегией из трех судей. Фролов свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти потерпевшему. Анисимов заявил, что виновен в том, что не предотвратил убийство», — рассказали в облсуде. Во время заседания были допрошены мать убитого и свидетели со стороны обвинения.

По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 21 февраля 2023 года. Анисимов, Фролов и 35-летний мужчина распивали спиртное в одной из квартир Кировграда. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Затем они оттащили его к балкону и скинули с третьего этажа. Мужчина скончался на месте происшествия.

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В Свердловском областном суде Екатеринбурга начался процесс по делу об убийстве мужчины, которого выбросили с балкона в Кировграде в 2023 году Николай Фролов и Андрей Анисимов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «По ходатайству подсудимых дело рассматривается коллегией из трех судей. Фролов свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти потерпевшему. Анисимов заявил, что виновен в том, что не предотвратил убийство», — рассказали в облсуде. Во время заседания были допрошены мать убитого и свидетели со стороны обвинения. По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 21 февраля 2023 года. Анисимов, Фролов и 35-летний мужчина распивали спиртное в одной из квартир Кировграда. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Затем они оттащили его к балкону и скинули с третьего этажа. Мужчина скончался на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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