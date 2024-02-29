Российскую медицину ждет масштабная цифровизация

Путин: в РФ создадут платформу, которая поможет в медицине
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
На основе данных цифрового профиля человек сможет получить дистанционное заключение специалиста, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В России создадут цифровую платформу, которая поможет гражданам дистанционно поддерживать здоровье с помощью специалистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что на основе данных цифрового профиля человек сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а семейный врач — оценить именно целостную картину здоровья человека и прогнозировать возникновение заболеваний.

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В России создадут цифровую платформу, которая поможет гражданам дистанционно поддерживать здоровье с помощью специалистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что на основе данных цифрового профиля человек сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а семейный врач — оценить именно целостную картину здоровья человека и прогнозировать возникновение заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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