Медведев заявил, что дружба РФ и Саудовской Аравии важна для всего мира

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Россия и Саудовская Аравия поддерживают стабильность нефтяного рынка, заявил Медведев
Россия и Саудовская Аравия поддерживают стабильность нефтяного рынка, заявил Медведев Фото:

Дружеские отношения России и Саудовской Аравии полезны для мирового нефтяного рынка. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

«Между Россией и Саудовской Аравией очень добрые, дружественные отношения, и мы рассчитываем, что так было, так есть и так будет», — поделился Медведев с телеканалом Al Arabiya. Он обратил внимание, что такое партнерство поддерживает глобальный нефтяной рынок. 

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Дружеские отношения России и Саудовской Аравии полезны для мирового нефтяного рынка. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.  «Между Россией и Саудовской Аравией очень добрые, дружественные отношения, и мы рассчитываем, что так было, так есть и так будет», — поделился Медведев с телеканалом Al Arabiya. Он обратил внимание, что такое партнерство поддерживает глобальный нефтяной рынок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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