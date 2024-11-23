Медведев заявил, что дружба РФ и Саудовской Аравии важна для всего мира

Россия и Саудовская Аравия поддерживают стабильность нефтяного рынка, заявил Медведев
Дружеские отношения России и Саудовской Аравии полезны для мирового нефтяного рынка. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Между Россией и Саудовской Аравией очень добрые, дружественные отношения, и мы рассчитываем, что так было, так есть и так будет», — поделился Медведев с телеканалом Al Arabiya. Он обратил внимание, что такое партнерство поддерживает глобальный нефтяной рынок.
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