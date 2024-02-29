Челябинского экс-чиновника, осужденного за коррупцию, оставили на строгом режиме

Валерий Читалов просил суд заменить ему колонию строгого режима на колонию-поселение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего главного инженера отдела ЖКХ администрации города Верхний Уфалей (Челябинская область) Валерия Читалова, осужденного на семь с половиной лет по обвинениям в коррупции, оставили в колонии строгого режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, через апелляцию он хотел добиться перевода в колонию-поселение, но ему отказали.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу осужденного Валерия Читалова. Постановление Копейского горсуда, которым отказано в удовлетворении ходатайства Читалова об изменении вида исправительного учреждения и переводе из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Читалова задержали в августе 2019 года в момент получения им взятки в размере 250 тысяч рублей. Согласно данным следствия, за эти деньги Читалов должен был согласовать все финансовые документы — акты выполненных работ, счета-фактур и оплату работ за выполнение муниципального заказа. Но визит силовиков сорвал его планы.

Следствие по делу Читалова шло чуть более двух месяцев. В ноябре 2019 года прокуратура подписала обвинительное заключение и направила материалы в суд. В июне 2020 года Читалова признали виновным и назначили наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.

До прихода в администрацию Верхнего Уфалея Читалов уже успел получить судимость. В 2013 году его признали виновным в избиении медсестры. Тогда он отделался годом ограничения свободы с компенсацией морального вреда в 37 тысяч рублей.