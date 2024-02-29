Институт «Сколково» Москвы обезопасят инновационные огнетушители из Челябинска. Фото, видео

01 марта 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

В отличие от традиционных огнетушителей челябинские можно носить на поясе Фото: Анна Майорова © URA.RU Институт науки и технологий «Сколково» в Москве обезопасят инновационными огнетушителями из Челябинска. Как URA.RU рассказал замдиректора компании «911», обеспечивающей в помещении пожарную безопасность, Станислав Мочалов, специалисты выбрали модель из-за небольшого веса и объема разработки. «Приобрели тушители для дежурной группы. Девайсы достаточно удобны в эксплуатации. Персонал будет их носить на ремне на поясе, поскольку вес в 0,2 кг это позволяет делать. Привычные аналоги весят от шести до десяти килограммов», — рассказал URA.RU Мочалов. Принцип действия строится на тушении с помощью аэрозоля. Это позволяет сохранить большую часть вычислительной и офисной техники. «Челябинская продукция снизит возможный ущерб от возгорания. Учитывая, что институт применяет в работе большое количество дорогостоящего оборудования, наш огнетушитель будет усмирять только очаг возгорания. Заливать водой или засыпать порошком все имущество не придется», — пояснил URA.RU директор разработчика, компании «ИмпериалГрупп-Инжиниринг», Альберт Насибуллин. В данное время челябинцы дорабатывают огнетушители, чтобы адаптировать их для новых областей применения. Разработка стала победителем конкурса «Энергопрорыв», проводимого «Россетями». Огнетушители помогут спасти при возгораниях основную часть оборудования института «Сколково» Фото: пресс-служба «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» В «Сколково» девайс будет всегда при сотрудниках пожарной охраны Фото: пресс-служба «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» Технику раздали ответственным специалистам института Фото: пресс-служба «ИмпериалГрупп-Инжиниринг»

Институт науки и технологий «Сколково» в Москве обезопасят инновационными огнетушителями из Челябинска. Как URA.RU рассказал замдиректора компании «911», обеспечивающей в помещении пожарную безопасность, Станислав Мочалов, специалисты выбрали модель из-за небольшого веса и объема разработки. «Приобрели тушители для дежурной группы. Девайсы достаточно удобны в эксплуатации. Персонал будет их носить на ремне на поясе, поскольку вес в 0,2 кг это позволяет делать. Привычные аналоги весят от шести до десяти килограммов», — рассказал URA.RU Мочалов. Принцип действия строится на тушении с помощью аэрозоля. Это позволяет сохранить большую часть вычислительной и офисной техники. «Челябинская продукция снизит возможный ущерб от возгорания. Учитывая, что институт применяет в работе большое количество дорогостоящего оборудования, наш огнетушитель будет усмирять только очаг возгорания. Заливать водой или засыпать порошком все имущество не придется», — пояснил URA.RU директор разработчика, компании «ИмпериалГрупп-Инжиниринг», Альберт Насибуллин. В данное время челябинцы дорабатывают огнетушители, чтобы адаптировать их для новых областей применения. Разработка стала победителем конкурса «Энергопрорыв», проводимого «Россетями».