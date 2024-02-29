29 февраля 2024

Институт «Сколково» Москвы обезопасят инновационные огнетушители из Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, огнетушитель, пожарная безопасность, противопожарная защита
В отличие от традиционных огнетушителей челябинские можно носить на поясе Фото:

Институт науки и технологий «Сколково» в Москве обезопасят инновационными огнетушителями из Челябинска. Как URA.RU рассказал замдиректора компании «911», обеспечивающей в помещении пожарную безопасность, Станислав Мочалов, специалисты выбрали модель из-за небольшого веса и объема разработки.

«Приобрели тушители для дежурной группы. Девайсы достаточно удобны в эксплуатации. Персонал будет их носить на ремне на поясе, поскольку вес в 0,2 кг это позволяет делать. Привычные аналоги весят от шести до десяти килограммов», — рассказал URA.RU Мочалов.

Принцип действия строится на тушении с помощью аэрозоля. Это позволяет сохранить большую часть вычислительной и офисной техники.

«Челябинская продукция снизит возможный ущерб от возгорания. Учитывая, что институт применяет в работе большое количество дорогостоящего оборудования, наш огнетушитель будет усмирять только очаг возгорания. Заливать водой или засыпать порошком все имущество не придется», — пояснил URA.RU директор разработчика, компании «ИмпериалГрупп-Инжиниринг», Альберт Насибуллин.

В данное время челябинцы дорабатывают огнетушители, чтобы адаптировать их для новых областей применения. Разработка стала победителем конкурса «Энергопрорыв», проводимого «Россетями».

Огнетушители помогут спасти при возгораниях основную часть оборудования института «Сколково»
Огнетушители помогут спасти при возгораниях основную часть оборудования института «Сколково»
Фото:
В «Сколково» девайс будет всегда при сотрудниках пожарной охраны
В «Сколково» девайс будет всегда при сотрудниках пожарной охраны
Фото:
Технику раздали ответственным специалистам института
Технику раздали ответственным специалистам института
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Институт науки и технологий «Сколково» в Москве обезопасят инновационными огнетушителями из Челябинска. Как URA.RU рассказал замдиректора компании «911», обеспечивающей в помещении пожарную безопасность, Станислав Мочалов, специалисты выбрали модель из-за небольшого веса и объема разработки. «Приобрели тушители для дежурной группы. Девайсы достаточно удобны в эксплуатации. Персонал будет их носить на ремне на поясе, поскольку вес в 0,2 кг это позволяет делать. Привычные аналоги весят от шести до десяти килограммов», — рассказал URA.RU Мочалов. Принцип действия строится на тушении с помощью аэрозоля. Это позволяет сохранить большую часть вычислительной и офисной техники. «Челябинская продукция снизит возможный ущерб от возгорания. Учитывая, что институт применяет в работе большое количество дорогостоящего оборудования, наш огнетушитель будет усмирять только очаг возгорания. Заливать водой или засыпать порошком все имущество не придется», — пояснил URA.RU директор разработчика, компании «ИмпериалГрупп-Инжиниринг», Альберт Насибуллин. В данное время челябинцы дорабатывают огнетушители, чтобы адаптировать их для новых областей применения. Разработка стала победителем конкурса «Энергопрорыв», проводимого «Россетями».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...