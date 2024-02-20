Компания «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» из Челябинска развивает системы пожаротушения серверов, компьютеров и другой техники на основе аэрозолей. Как URA.RU сообщил основатель и директор компании Альберт Насибуллин, новые технологии безопасны для имущества и человека.
«Системы пожаротушения на основе нового аэрозоля в отличие от газовых систем безопасны для человека, а свойства диэлектрика позволяют избавить от вреда серверы, электрооборудование и так далее. Системы не требуют ежегодного обслуживания. Тушить возгорания могут как на промышленных объектах, так и в гражданской отрасли», — рассказал URA.RU Насибуллин.
В данный момент компания работает над адаптацией своих разработок для новых областей применения. Изделием заинтересовались в федеральной транспортной компании, крупный перевозчик и другие компании. В настоящее время партнеры наблюдают за работой оборудования.
Достижением стала победа компании в конкурсе «Энергопрорыв», организованном «Россетями». С начала года «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» стала резидентом входящего в группу «ВЭБ.РФ» фонда «Сколково» и регоператора IT-Park74. По оценке Насибуллина, это подтверждает признание новаторских разработок компании на рынке.
На предприятии спрогнозировали спрос на продукцию после введения санкций. Иностранные производители из Германии, США и Австралии отказались поставлять расходные материалы российским покупателям. В связи с этим челябинская система стала заменой импортным.
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