Челябинцы вместо импорта развивают системы для тушения компьютеров. Видео

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Серверы, компьютеры и другую технику защитят при пожаре челябинские системы на аэрозолях Фото:

Компания «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» из Челябинска развивает системы пожаротушения серверов, компьютеров и другой техники на основе аэрозолей. Как URA.RU сообщил основатель и директор компании Альберт Насибуллин, новые технологии безопасны для имущества и человека.

«Системы пожаротушения на основе нового аэрозоля в отличие от газовых систем безопасны для человека, а свойства диэлектрика позволяют избавить от вреда серверы, электрооборудование и так далее. Системы не требуют ежегодного обслуживания. Тушить возгорания могут как на промышленных объектах, так и в гражданской отрасли», — рассказал URA.RU Насибуллин.

В данный момент компания работает над адаптацией своих разработок для новых областей применения. Изделием заинтересовались в федеральной транспортной компании, крупный перевозчик и другие компании. В настоящее время партнеры наблюдают за работой оборудования.

Достижением стала победа компании в конкурсе «Энергопрорыв», организованном «Россетями». С начала года «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» стала резидентом входящего в группу «ВЭБ.РФ» фонда «Сколково» и регоператора IT-Park74. По оценке Насибуллина, это подтверждает признание новаторских разработок компании на рынке.

На предприятии спрогнозировали спрос на продукцию после введения санкций. Иностранные производители из Германии, США и Австралии отказались поставлять расходные материалы российским покупателям. В связи с этим челябинская система стала заменой импортным.

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Компания «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» из Челябинска развивает системы пожаротушения серверов, компьютеров и другой техники на основе аэрозолей. Как URA.RU сообщил основатель и директор компании Альберт Насибуллин, новые технологии безопасны для имущества и человека. «Системы пожаротушения на основе нового аэрозоля в отличие от газовых систем безопасны для человека, а свойства диэлектрика позволяют избавить от вреда серверы, электрооборудование и так далее. Системы не требуют ежегодного обслуживания. Тушить возгорания могут как на промышленных объектах, так и в гражданской отрасли», — рассказал URA.RU Насибуллин. В данный момент компания работает над адаптацией своих разработок для новых областей применения. Изделием заинтересовались в федеральной транспортной компании, крупный перевозчик и другие компании. В настоящее время партнеры наблюдают за работой оборудования. Достижением стала победа компании в конкурсе «Энергопрорыв», организованном «Россетями». С начала года «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» стала резидентом входящего в группу «ВЭБ.РФ» фонда «Сколково» и регоператора IT-Park74. По оценке Насибуллина, это подтверждает признание новаторских разработок компании на рынке. На предприятии спрогнозировали спрос на продукцию после введения санкций. Иностранные производители из Германии, США и Австралии отказались поставлять расходные материалы российским покупателям. В связи с этим челябинская система стала заменой импортным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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