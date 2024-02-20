Челябинцы вместо импорта развивают системы для тушения компьютеров. Видео

20 февраля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Серверы, компьютеры и другую технику защитят при пожаре челябинские системы на аэрозолях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» из Челябинска развивает системы пожаротушения серверов, компьютеров и другой техники на основе аэрозолей. Как URA.RU сообщил основатель и директор компании Альберт Насибуллин, новые технологии безопасны для имущества и человека. «Системы пожаротушения на основе нового аэрозоля в отличие от газовых систем безопасны для человека, а свойства диэлектрика позволяют избавить от вреда серверы, электрооборудование и так далее. Системы не требуют ежегодного обслуживания. Тушить возгорания могут как на промышленных объектах, так и в гражданской отрасли», — рассказал URA.RU Насибуллин. В данный момент компания работает над адаптацией своих разработок для новых областей применения. Изделием заинтересовались в федеральной транспортной компании, крупный перевозчик и другие компании. В настоящее время партнеры наблюдают за работой оборудования. Достижением стала победа компании в конкурсе «Энергопрорыв», организованном «Россетями». С начала года «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» стала резидентом входящего в группу «ВЭБ.РФ» фонда «Сколково» и регоператора IT-Park74. По оценке Насибуллина, это подтверждает признание новаторских разработок компании на рынке. На предприятии спрогнозировали спрос на продукцию после введения санкций. Иностранные производители из Германии, США и Австралии отказались поставлять расходные материалы российским покупателям. В связи с этим челябинская система стала заменой импортным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» из Челябинска развивает системы пожаротушения серверов, компьютеров и другой техники на основе аэрозолей. Как URA.RU сообщил основатель и директор компании Альберт Насибуллин, новые технологии безопасны для имущества и человека. «Системы пожаротушения на основе нового аэрозоля в отличие от газовых систем безопасны для человека, а свойства диэлектрика позволяют избавить от вреда серверы, электрооборудование и так далее. Системы не требуют ежегодного обслуживания. Тушить возгорания могут как на промышленных объектах, так и в гражданской отрасли», — рассказал URA.RU Насибуллин. В данный момент компания работает над адаптацией своих разработок для новых областей применения. Изделием заинтересовались в федеральной транспортной компании, крупный перевозчик и другие компании. В настоящее время партнеры наблюдают за работой оборудования. Достижением стала победа компании в конкурсе «Энергопрорыв», организованном «Россетями». С начала года «ИмпериалГрупп-Инжиниринг» стала резидентом входящего в группу «ВЭБ.РФ» фонда «Сколково» и регоператора IT-Park74. По оценке Насибуллина, это подтверждает признание новаторских разработок компании на рынке. На предприятии спрогнозировали спрос на продукцию после введения санкций. Иностранные производители из Германии, США и Австралии отказались поставлять расходные материалы российским покупателям. В связи с этим челябинская система стала заменой импортным.