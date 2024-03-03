Экс-прокурор Белых приступил к работе в должности главы КСП Пермского края

04 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Белых предложил губернатор Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывший прокурор Пермского края Александр Белых с 4 марта официально приступил к работе в должности председателя Контрольно-Счетной палаты. Как сообщают источники URA.RU в заксобрании утром 4 марта его официально представили коллективу КСП. «В пятницу, 1 марта, всех собирали, с ними прощался бывший руководитель Геннадий Тушнолобов. Сегодня вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев представил коллективу нового руководителя, Александра Белых», — рассказал источник. Вячеслав Григорьев не ответил на звонок URA.RU. В приемной КСП подтвердили, что Белых приступил к работе. Новый руководитель КСП был определен постановлением заксобрания на заседании 15 февраля. Тогда было установлено, что к своим обязанностям Белых приступает с 4 марта. Его кандидатура предложил губернатор Дмитрий Махонин.

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых с 4 марта официально приступил к работе в должности председателя Контрольно-Счетной палаты. Как сообщают источники URA.RU в заксобрании утром 4 марта его официально представили коллективу КСП. «В пятницу, 1 марта, всех собирали, с ними прощался бывший руководитель Геннадий Тушнолобов. Сегодня вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев представил коллективу нового руководителя, Александра Белых», — рассказал источник. Вячеслав Григорьев не ответил на звонок URA.RU. В приемной КСП подтвердили, что Белых приступил к работе. Новый руководитель КСП был определен постановлением заксобрания на заседании 15 февраля. Тогда было установлено, что к своим обязанностям Белых приступает с 4 марта. Его кандидатура предложил губернатор Дмитрий Махонин.