03 марта 2024

Экс-прокурор Белых приступил к работе в должности главы КСП Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, белых александр
Кандидатуру Белых предложил губернатор Фото:

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых с 4 марта официально приступил к работе в должности председателя Контрольно-Счетной палаты. Как сообщают источники URA.RU в заксобрании утром 4 марта его официально представили коллективу КСП.

«В пятницу, 1 марта, всех собирали, с ними прощался бывший руководитель Геннадий Тушнолобов. Сегодня вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев представил коллективу нового руководителя, Александра Белых», — рассказал источник.

Вячеслав Григорьев не ответил на звонок URA.RU. В приемной КСП подтвердили, что Белых приступил к работе.

Новый руководитель КСП был определен постановлением заксобрания на заседании 15 февраля. Тогда было установлено, что к своим обязанностям Белых приступает с 4 марта. Его кандидатура предложил губернатор Дмитрий Махонин.

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Бывший прокурор Пермского края Александр Белых с 4 марта официально приступил к работе в должности председателя Контрольно-Счетной палаты. Как сообщают источники URA.RU в заксобрании утром 4 марта его официально представили коллективу КСП. «В пятницу, 1 марта, всех собирали, с ними прощался бывший руководитель Геннадий Тушнолобов. Сегодня вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев представил коллективу нового руководителя, Александра Белых», — рассказал источник. Вячеслав Григорьев не ответил на звонок URA.RU. В приемной КСП подтвердили, что Белых приступил к работе. Новый руководитель КСП был определен постановлением заксобрания на заседании 15 февраля. Тогда было установлено, что к своим обязанностям Белых приступает с 4 марта. Его кандидатура предложил губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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