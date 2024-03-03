Экс-прокурор Белых приступил к работе в должности главы КСП Пермского края

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых с 4 марта официально приступил к работе в должности председателя Контрольно-Счетной палаты. Как сообщают источники URA.RU в заксобрании утром 4 марта его официально представили коллективу КСП.
«В пятницу, 1 марта, всех собирали, с ними прощался бывший руководитель Геннадий Тушнолобов. Сегодня вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев представил коллективу нового руководителя, Александра Белых», — рассказал источник.
Вячеслав Григорьев не ответил на звонок URA.RU. В приемной КСП подтвердили, что Белых приступил к работе.
Новый руководитель КСП был определен постановлением заксобрания на заседании 15 февраля. Тогда было установлено, что к своим обязанностям Белых приступает с 4 марта. Его кандидатура предложил губернатор Дмитрий Махонин.
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