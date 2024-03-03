03 марта 2024

У челябинцев инвестиции в торговую недвижимость окупятся за 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем стоимость торговой недвижимости составляет 8,5 млн рублей Фото:

Челябинская область вошла в число лидеров по быстрой окупаемости коммерческой недвижимости. В городе инвестиции в торговую недвижимость с последующей их сдачей в аренду окупятся за 10 лет. В среднем торговые площади в городе продают по 8,5 млн рублей за объект, аренда же обходится в 70 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В среднем стоимость торговой недвижимости в 2023 году, как и сейчас составляет 8,5 млн рублей. По сравнению с 2022 годом цена на данные объекты выросла на 13%. Снять объект в долгосрочную аренду в городе можно за 70 тысяч рублей, что позволяет окупить затраты за 10,1 лет», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске выгоднее всего приобретать и сдавать в аренду именно склады. Срок окупаемости таких объектов составит 9,5 лет, при этом затраты составят порядка восьми млн рублей. Кроме того, в городе в 2023 году спрос на покупку складов вырос в два раза. Это связано с введением специальной льготной программы для подобной недвижимости в прошлом году, теперь ее можно приобрести в ипотеку под 5% годовых.

Как объяснила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости на «Авито» Виктория Сафронова, при покупке коммерческой недвижимости важно оценивать не только сроки окупаемости, но и востребованность объекта. Часто такие помещения не только сдают под аренду, но и перепродают. Отчасти благодаря этому в среднем по России за 2023 год коммерческая недвижимость подорожала на 15% за объект и на 21% в пересчете на квадратные метры. Спрос на данный вид недвижимости растет на данный момент во многих регионах страны.

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Челябинская область вошла в число лидеров по быстрой окупаемости коммерческой недвижимости. В городе инвестиции в торговую недвижимость с последующей их сдачей в аренду окупятся за 10 лет. В среднем торговые площади в городе продают по 8,5 млн рублей за объект, аренда же обходится в 70 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В среднем стоимость торговой недвижимости в 2023 году, как и сейчас составляет 8,5 млн рублей. По сравнению с 2022 годом цена на данные объекты выросла на 13%. Снять объект в долгосрочную аренду в городе можно за 70 тысяч рублей, что позволяет окупить затраты за 10,1 лет», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске выгоднее всего приобретать и сдавать в аренду именно склады. Срок окупаемости таких объектов составит 9,5 лет, при этом затраты составят порядка восьми млн рублей. Кроме того, в городе в 2023 году спрос на покупку складов вырос в два раза. Это связано с введением специальной льготной программы для подобной недвижимости в прошлом году, теперь ее можно приобрести в ипотеку под 5% годовых. Как объяснила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости на «Авито» Виктория Сафронова, при покупке коммерческой недвижимости важно оценивать не только сроки окупаемости, но и востребованность объекта. Часто такие помещения не только сдают под аренду, но и перепродают. Отчасти благодаря этому в среднем по России за 2023 год коммерческая недвижимость подорожала на 15% за объект и на 21% в пересчете на квадратные метры. Спрос на данный вид недвижимости растет на данный момент во многих регионах страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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