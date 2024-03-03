У челябинцев инвестиции в торговую недвижимость окупятся за 10 лет

04 марта 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

В среднем стоимость торговой недвижимости составляет 8,5 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинская область вошла в число лидеров по быстрой окупаемости коммерческой недвижимости. В городе инвестиции в торговую недвижимость с последующей их сдачей в аренду окупятся за 10 лет. В среднем торговые площади в городе продают по 8,5 млн рублей за объект, аренда же обходится в 70 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В среднем стоимость торговой недвижимости в 2023 году, как и сейчас составляет 8,5 млн рублей. По сравнению с 2022 годом цена на данные объекты выросла на 13%. Снять объект в долгосрочную аренду в городе можно за 70 тысяч рублей, что позволяет окупить затраты за 10,1 лет», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске выгоднее всего приобретать и сдавать в аренду именно склады. Срок окупаемости таких объектов составит 9,5 лет, при этом затраты составят порядка восьми млн рублей. Кроме того, в городе в 2023 году спрос на покупку складов вырос в два раза. Это связано с введением специальной льготной программы для подобной недвижимости в прошлом году, теперь ее можно приобрести в ипотеку под 5% годовых. Как объяснила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости на «Авито» Виктория Сафронова, при покупке коммерческой недвижимости важно оценивать не только сроки окупаемости, но и востребованность объекта. Часто такие помещения не только сдают под аренду, но и перепродают. Отчасти благодаря этому в среднем по России за 2023 год коммерческая недвижимость подорожала на 15% за объект и на 21% в пересчете на квадратные метры. Спрос на данный вид недвижимости растет на данный момент во многих регионах страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область вошла в число лидеров по быстрой окупаемости коммерческой недвижимости. В городе инвестиции в торговую недвижимость с последующей их сдачей в аренду окупятся за 10 лет. В среднем торговые площади в городе продают по 8,5 млн рублей за объект, аренда же обходится в 70 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В среднем стоимость торговой недвижимости в 2023 году, как и сейчас составляет 8,5 млн рублей. По сравнению с 2022 годом цена на данные объекты выросла на 13%. Снять объект в долгосрочную аренду в городе можно за 70 тысяч рублей, что позволяет окупить затраты за 10,1 лет», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске выгоднее всего приобретать и сдавать в аренду именно склады. Срок окупаемости таких объектов составит 9,5 лет, при этом затраты составят порядка восьми млн рублей. Кроме того, в городе в 2023 году спрос на покупку складов вырос в два раза. Это связано с введением специальной льготной программы для подобной недвижимости в прошлом году, теперь ее можно приобрести в ипотеку под 5% годовых. Как объяснила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости на «Авито» Виктория Сафронова, при покупке коммерческой недвижимости важно оценивать не только сроки окупаемости, но и востребованность объекта. Часто такие помещения не только сдают под аренду, но и перепродают. Отчасти благодаря этому в среднем по России за 2023 год коммерческая недвижимость подорожала на 15% за объект и на 21% в пересчете на квадратные метры. Спрос на данный вид недвижимости растет на данный момент во многих регионах страны.