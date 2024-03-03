Компании ХМАО набирают вахтовиков на зарплату в 250 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяные компании готовы платить зарплату в 250 тысяч мастерам по ремонту скважин. Столько работники могут выручить за вахту в 30 дней. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter.
«Мастеру по ремонту скважин (капитальному и подземному) за тридцатидневную вахту в ХМАО готовы платить зарплату от 250 тысяч рублей до вычета налогов», — следует из исследования сервиса. Работодатели в первую очередь рассматривают кандидатов с опытом работы от трех лет. А за работу вахтовым методом обещают надбавки.
На похожую оплату в регионе могут рассчитывать мастера по сложным работам. За инженерно-технологическое сопровождение специалистам обещают более 260 тысяч на руки. Однако здесь рассматривают кандидатов, которые работают в профессии более шести лет.
Ранее URA.RU рассказывало о других вахтовых вакансиях ХМАО, на которых работникам обещают высокую оплату. На позициях кандидаты могут зарабатывать более 300 тысяч рублей.
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