03 марта 2024

Компании ХМАО набирают вахтовиков на зарплату в 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Мастера по ремонту скважин в ХМАО могут зарабатывать от 250 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяные компании готовы платить зарплату в 250 тысяч мастерам по ремонту скважин. Столько работники могут выручить за вахту в 30 дней. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter.

«Мастеру по ремонту скважин (капитальному и подземному) за тридцатидневную вахту в ХМАО готовы платить зарплату от 250 тысяч рублей до вычета налогов», — следует из исследования сервиса. Работодатели в первую очередь рассматривают кандидатов с опытом работы от трех лет. А за работу вахтовым методом обещают надбавки.

На похожую оплату в регионе могут рассчитывать мастера по сложным работам. За инженерно-технологическое сопровождение специалистам обещают более 260 тысяч на руки. Однако здесь рассматривают кандидатов, которые работают в профессии более шести лет.

Ранее URA.RU рассказывало о других вахтовых вакансиях ХМАО, на которых работникам обещают высокую оплату. На позициях кандидаты могут зарабатывать более 300 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяные компании готовы платить зарплату в 250 тысяч мастерам по ремонту скважин. Столько работники могут выручить за вахту в 30 дней. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «Мастеру по ремонту скважин (капитальному и подземному) за тридцатидневную вахту в ХМАО готовы платить зарплату от 250 тысяч рублей до вычета налогов», — следует из исследования сервиса. Работодатели в первую очередь рассматривают кандидатов с опытом работы от трех лет. А за работу вахтовым методом обещают надбавки. На похожую оплату в регионе могут рассчитывать мастера по сложным работам. За инженерно-технологическое сопровождение специалистам обещают более 260 тысяч на руки. Однако здесь рассматривают кандидатов, которые работают в профессии более шести лет. Ранее URA.RU рассказывало о других вахтовых вакансиях ХМАО, на которых работникам обещают высокую оплату. На позициях кандидаты могут зарабатывать более 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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