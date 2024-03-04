Собчак назвала Челябинск «промышленным Лас-Вегасом». Видео

04 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Во время интервью с юмористкой Собчак назвала Челябинск «промышленным Лас-Вегасом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак вместе с юмористкой Кариной Мурашкиной побывала в Челябинске, который назвала «промышленным Лас-Вегасом». Обе дамы съездили также в Касли, родной город юмористки. Интервью выложено на YouTube-канале Собчак. «Ну что, друзья — это Челябинск, промышленный Лас-Вегас нашей необъятной Родины. Здесь еще совсем недавно жила героиня моего нового выпуска Карина Мурашкина — надежда русского юмора, актриса и блогер», — заявила в своем видео Собчак. В интервью она узнает у челябинки подробности ее жизни до популярности, личные факты, а также подробности о начале деятельности в социальных сетях. Юмористка рассказала и о жизни в Каслях. До 18 лет она мылась в тазике. В доме, где она жила не было горячей воды, а туалет был только на улице. Эти бытовые трудности очень удивили Собчак. Юмористка также рассказала, как торговала «симками» на улице и бижутерией в отделе у тети. Собчак назвала Мурашкину «новой звездой русского юмора».

Журналистка Ксения Собчак вместе с юмористкой Кариной Мурашкиной побывала в Челябинске, который назвала «промышленным Лас-Вегасом». Обе дамы съездили также в Касли, родной город юмористки. Интервью выложено на YouTube-канале Собчак. «Ну что, друзья — это Челябинск, промышленный Лас-Вегас нашей необъятной Родины. Здесь еще совсем недавно жила героиня моего нового выпуска Карина Мурашкина — надежда русского юмора, актриса и блогер», — заявила в своем видео Собчак. В интервью она узнает у челябинки подробности ее жизни до популярности, личные факты, а также подробности о начале деятельности в социальных сетях. Юмористка рассказала и о жизни в Каслях. До 18 лет она мылась в тазике. В доме, где она жила не было горячей воды, а туалет был только на улице. Эти бытовые трудности очень удивили Собчак. Юмористка также рассказала, как торговала «симками» на улице и бижутерией в отделе у тети. Собчак назвала Мурашкину «новой звездой русского юмора».